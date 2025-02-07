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創意：全年營收重返成長 CSP客戶專案年底發酵

2025/02/07 16:42

創意總經理戴尚義。（記者卓怡君攝）創意總經理戴尚義。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（特殊應用晶片）廠創意（3443）今日召開法說會，創意總經理戴尚義表示，受惠加密貨幣、AI（人工智慧）等專案，今年營收重返成長軌道，全年營收年增13%-17%（mid-teens），但因委託設計 （NRE） 認列案件毛利率較低，今年毛利率與營益率可能較去年略為下滑，看好年底北美多家CSP（雲端服務公司）專案發酵，明年營運可望再優於今年。

展望首季，創意預估，首季營收季增率為雙位數，主要動能來自Turnkey（整合製造服務）季增率可達雙位數，但NRE業務季減率為雙位數，因NRE的營收比重下滑，首季毛利率也將較上季下滑。

創意去年營收不如預期，主要因美國推出新的半導體禁令使得數個中國客戶的tape out（設計定案）受到影響，為了保守起見，創意今年中國營收比重將明顯縮減，北美客戶營收比重將進一步提高到超過50%，年底北美CSP客戶專案加入，將成為明年的成長主力。

戴尚義指出，DeepSeek的出現，使低成本的AI模型應用有望快速發展，市場進一步放大，對創意而言，未來客戶與市場需求皆會增加，對於明年NRE業務將有正面貢獻。

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