維田1月營收優於去年同期 市況3月更明朗

維田科技（6570）1月營收6701萬元，月減11.7%、年增0.7%。（維田提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田科技（6570）1月營收6701萬元，月減11.7%、年增0.7%，公司表示，從市場上觀察，目前工業電腦產業景氣溫和回暖，待國際政經情勢不確定性漸消，客戶觀望氛圍緩解，預期3月後市況發展將更為明朗，盼公司營運能回到成長軌道且逐季回升。

維田指出，1月受到農曆春節長假影響，致營收較前月下滑，但相較去年同期仍有成長，主要受惠於客戶拉貨狀況略有改善，從終端需求來看，歐洲市場年初表現暫時仍較為溫和，美國市場則持續觀察川普新上任後實行的各項政策與改變，將密切注意客戶端需求回溫狀況，上半年營運持穩，逐季回溫，期望今年下半年產業景氣進入明顯復甦週期。

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維田提到，今年公司持續藉由海內外參展，以及推出新產品加以擴大市場，目前已規劃全年6到7場展會，並配合客戶支援參展，3月也將偕同經濟部國際貿易局及外貿協會參加全球最大工業電腦展「德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展 （Embedded World 2025），展出全新防爆系列產品、AIoT邊緣運算工業電腦、以及企業AI落地解決方案。

維田表示，面對國際政經局勢變化，預期今年全球經濟仍有許多變數，期盼上半年市況改善，同時，公司也看好AI應用長期發展，持續深入佈局AI邊緣運算相關工業電腦產品，藉由新專案再添未來成長動能，有助於營運逐季漸入佳境，重返成長軌道，帶動2025年營運發展審慎樂觀。

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