台灣波蘭深化科技合作 吳誠文分享半導體成功歷程

國科會主委吳誠文（左）日前邀請波蘭台北辦事處處長高則叡（右）餐敘，暢談台波雙邊深化科技合作。（圖取自吳誠文臉書）

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會主委吳誠文日前邀請波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）餐敘，暢談台波雙邊深化科技合作與國家整體推動中東歐韌性計畫政策，並分享50年前台灣如何從政府、學界、產業與研究機構等多方合作無間，勤奮踏實，才能造就目前半導體全球供應鏈的領先地位。

吳誠文今在臉書分享，5日邀請高則叡處長餐敘，加上數名科學園區半導體產業代表作陪，以及國科會轄下法人國研院、太空中心與科國處的主管們，針對台灣與波蘭雙邊科技及產業合作的方向及契機進行廣泛的交流。

請繼續往下閱讀...

吳誠文分享，自己在去年3月還任職南台科技大學校長時，就曾經邀請高則叡到校演講，後來到國科會任職，在國家整體推動中東歐韌性計畫政策下，也非常重視與中東歐國家的科技合作。餐敘中除了討論國科會與波蘭的學術研究合作外，也希望深化雙邊高科技產業實質合作。

高則叡則强調，波蘭在半導體、光電、衛星、電動車等高科技領域有深厚的研究與產業基礎，更有豐沛的研發人才；他們勤奮踏實、誠懇堅毅的民族性與台灣極爲類似，因此近年來雙邊民間交流越來越密切，並對台灣能在半導體製造發展出不可取代的地位相當感興趣。

吳誠文則回應，關鍵在於台灣科學園區的獨特設計，以及50年前政府關鍵決策，決定編列預算由工研院向美國RCA公司引進CMOS半導體技術，並派員赴美學習，後工研院建立實驗室進行晶片設計與製程開發，蓋廠小量生產成功後，衍生許多公司進入剛成立的科學園區，人才也由鄰近的清大與交大源源不絕地培育出來，並擴散到全國。

吳誠文強調，台灣創造出能供應全世界尖端晶片的半導體產業，靠的是50年來政府、大學與研究機構、產業界三足鼎立合作無間，加上勤奮踏實、誠懇堅毅的科技產業從業人員克服萬難，在無數的競爭戰役中奮勇突破難關才能達到今天的地位的。高則叡則很希望，波蘭政府能夠跟台灣學習。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法