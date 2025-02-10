週五（7日）加權指數上漲161.67點，收2萬3478.27點。（資料照）

1.台股週五（7日）隨著台積電（2330）熄火，開盤下跌5元，指數盤跌26.63點，以2萬3289.97點開出，在台積電與金融股休兵下，指數一度跌62點，回測2萬3254點。不過，在高價股續揚，指數黑翻紅，早盤小漲20餘點。隨著台積電股價翻紅收高，資訊服務、矽光子等電子股走揚下，終場指數上漲161.67點，收2萬3478.27點。

2.最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為1896.65點，較前一期下跌148.8點，跌幅7.27％，較前一期4％跌幅擴大，連4跌，其中，四大主要航線運價皆下跌。市場人士指出，農曆年後貨量較少，因此運價走跌，目前美國航線算是穩定，而因行駛歐洲的貨櫃輪船比較大，因此運價跌幅較大，預期下半個月會再調整運價。

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3.IC設計龍頭聯發科（2454）召開法說會，去年第4季合併營收1380.43億元，季增4.7％，年增6.5％；合併毛利率48.5％；每股盈餘14.95元，全年每股賺66.92元。聯發科預期首季營收以美金對台幣匯率1比32.5計算，將在1408億元至 1518億元之間，季增2至10％，年增6至14％。

4.主計總處今公布1月CPI年增2.66%，漲幅為11個月新高；剔除蔬果及能源後，核心CPI上漲2.26%。主計總處表示，由於今年農曆春節落在1月下旬，部分商品及服務費用循例加價，推升1月CPI漲幅擴大。

5.財政部今公布1月出口387.1億美元、創歷年同月次高，月減11.2%、年增4.4%，連續15個月成長；1月進口287.4億美元，月減 23.4%、年減17.2%；出、進口相抵，1月出超99.7億美元，年增75.9億美元。財政部統計處長蔡美娜表示，1月出口超乎預期，除AI及高效能運算商機穩健外，也有貿易戰預期引發的提前拉貨效應。

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