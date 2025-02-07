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泰國女總理親稱身上「中國血統」為吸引中國遊客

2025/02/07 16:16

泰國總理貝東塔表示，她的家族祖先可以追溯到中國南方的廣東。（路透）泰國總理貝東塔表示，她的家族祖先可以追溯到中國南方的廣東。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕 泰國總理巴東丹·貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為緩解中國遊客赴泰國的安全擔憂，表示她身上有「中國血統」，並親自研究制訂確保中國公民安全的安全規程。

自從中國演員王星在泰國被綁架後，並從緬甸的詐騙中心獲救以來，泰國的安全問題就成了中國公民熱議的話題，中國遊客目前是泰國最大的外國遊客群體。

貝東塔2月6日在北京接受官方媒體《中國日報》採訪時表示：「泰國人經常來中國，感覺就像在家一樣，所以我希望中國人也能來泰國，感覺就像在家一樣」。

貝東塔的家族祖籍可追溯到中國南部廣東省，這是她2024 年8月上任後首次對中國首都進行正式訪問。除加強與中國在基礎設施、電動車和數位經濟方面的合作外，確保中國民眾到東南亞國家旅遊，也是她的首要任務之一。

在她抵北京前一天，泰國政府表示將暫停部分緬泰邊境地區的電力供應，以打擊那些欺騙大量多國籍人士的詐騙中心。

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