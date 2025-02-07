國定假日「228」上班 雇主應發加倍工資

勞動部提醒，「228」是國定假日，若徵得勞工同意在和平紀念日當天出勤，雇主應發加倍工資（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕228「和平紀念日」將至，勞動部今日提醒，2月28日（星期五）為國定假日，雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意在228當天出勤，工資應依法加倍發給。若當日適逢勞工例假或休息日，應在其他工作日補假。

勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定的應放假日，均應休假，工資照給。

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今年的228和平紀念日正逢星期5，若勞雇雙方約定週1至週5為工作日、週6為休息日、週日為例假的出勤模式，今年會形成3天連假。

至於這3天上班的勞工，薪資該如何計算？勞動部以勞工月薪3萬6000元為例，推算平日每小時工資為150元（36000元÷30日÷8小時），以此計算，若「2月28日（星期五）」性質為休假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，金額為1200元（150元×8小時＝1200元）

若3月1日（星期六）性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項規定，應給付加班費1900元（150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時）。

3月2日（星期日）性質為例假，除非發生天災、事變或突發事件，不得使勞工在例假出勤工作。

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