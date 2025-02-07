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名師解盤》蔡明翰：市場信心轉強 新春跳空缺口將封閉

2025/02/07 15:15

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰 

昨晚美國公布初領失業救濟金人數，小幅增加，仍在疫情前正常水準，顯示就業市場逐步降溫中，市場正等待今天晚上的非農就業數字，可能會影響未來FED動向，短時間觀望氣氛相對較高，美股轉為震盪整理格局，比較好的現象就是，AI指標輝達持續反彈中，帶動台積電ADR走高，因此週五加權指數受激勵，開高震盪走高，終場加權指數上漲161點，收在23478點，成交量能維持在3500億左右，可以看到，指數持續震盪走高的狀況下，幾乎新春跳空缺口即將封閉，短時間而言，市場信心明顯消散過後，信心轉強，股市整體往上推升。

但目前角度來看，回到盤面結構，整個AI族群部分，受到中國AI軟體Deepseek出來後，AI伺服器族群出現比較明顯拉回，今天角度不僅止於AI伺服器轉強外，受Deepseek相關受惠族群也出現強勢，包含IP和軟體族群，甚至邊緣運算，相關設備零組件，散熱、軸承還有砷化鎵都有同步轉強狀況，所以整體架構，AI從上游伺服器，到終端設備，其實都有全面性復甦，AI有效轉強的情況下，對於指數未來一定是正向因子。

另外之前相對疲弱的OTC中小型族群，因為位階偏低，這2天也明顯出現補漲機會，OTC指數今天明顯走揚，也收復到季線之上，中小型族群也帶給市場比較明顯信心振作，都有助於指數目前震盪走高，但是還是要不斷提醒投資人，川普關稅部分，加墨展延，短時間出現利空鈍化，市場氛圍轉為樂觀，但是還是可以預期，川普關稅還是可能會擴散到其他國家，無論是歐洲或亞洲，可能都會受到川普相關政策打壓，股市上檔仍具有一定壓力，尤其是之前川普就點名2/18半導體族群課相關關稅，所以可以預期，未來指數還是會有大幅震盪可能性，即使剛剛提到，整個跳空缺口目前持續回補情況下，市場信心逐步振作，操作上還是建議投資人，不要過度積極追高，中長線還是維持基本面樂觀態勢，操作上可以等待震盪拉回時，再逢低布局，營收或財報，相對比較優異的個股，都是很好的布局機會。

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