萬海謝福隆：關稅對海運市況影響 仍待觀察

中華民國航運界今日舉行春節團拜，圖左到右分別為陽明董事長蔡豐明、長榮董事長張衍義、萬海總經理謝福隆。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕川普對中國祭出加徵10%關稅，萬海總經理謝福隆指出，由於中國許多工廠5日才復工，保守推估可以出貨的時間在2月17日以後，屆時市況才會比較明顯。

針對川普對墨西哥關稅暫緩一個月，近期有看到拉貨潮？謝福隆表示，去年第4季往中南美洲的貨源有下滑跡象，可能是投入的貨櫃船增多、競爭激烈，後續要看第2季中南美洲傳統旺季。

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至於市場擔心川普下波關稅政策可能指向東協國家，是否有出現拉貨潮，謝福隆表示，目前東南亞的物流還是蠻強勁，特別是中國往印尼、泰國，而越南則有春節假期影響，仍需要時間來觀察。

就中東以哈雙方達成停火協議，航商是否重返紅海，謝福隆說，目前沒有聽說有航商做出重返紅海的決策，也因此目前整體船舶市場的供給還是偏緊，因此租船市場的租金，還是居高不下，市況上仍然不需太過悲觀。

謝福隆也指出，目前海運市況氛圍比去年還要好，運價應該會較去年第一季理想，去年美國線長約運價大概落在1200美元到1500美元之間，今年則是有3000美元以上。

不過，美國長約價每年5月開始執行，航商與客戶簽約密集期約在4月，因此，市場人士認為，最後長約價會落在多少，仍待觀察。

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