70％電腦相關工作恐被AI取代 3類衝擊最大

英國一項新研究表明，人工智慧（AI）可能改變或取代高達70%的電腦相關工作。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國一項新研究表明，人工智慧（AI）可能改變或取代高達70%的電腦相關工作，這將促使政府須加強對這項快速發展的技術的監督，並採取因應措施。

公共政策研究所（IPPR）的專家警告，人工智慧可能會對經濟和社會產生巨大影響，特別是在依賴電腦任務的角色方面。根據IPPR新報告，專案管理、行銷，以及行政支援職位是最有可能因人工智慧的出現而重塑的職業之一。

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IPPR對員工執行的22000項常見任務進行分析發現，多達70%的基於電腦的角色，可能會被人工智慧顯著改變甚至消除。

IPPR 認為，目前的人工智慧政策過於注重加速採用和確保安全，而忽略了更廣泛的「強大人工智慧的影響」。報告表示，人工智慧可能會對組織、策略和分析任務產生最大影響。

關於這項技術對全球就業市場的潛在影響的爭論一直存在，許多人警告稱，這項技術可能會導致人類失業。

然而，包括一些科技主管在內的其他人表示，人工智慧的目的是幫助工人完成任務並簡化他們的工作量，而不是取代他們。

去年，IPPR的一份報告警告稱，在最壞的情況下，英國可能有多達800萬個工作崗位面臨被人工智慧取代的風險。

IPPR人工智慧負責人Carsten Jung警告，政治「需要跟上」人工智慧的影響。他說：人工智慧能力正在以驚人的速度進步。「『AI代理』的推出，顯示AI不同於過去的技術。它不僅僅是一個工具，它更是一個參與者」。

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