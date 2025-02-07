晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

70％電腦相關工作恐被AI取代 3類衝擊最大

2025/02/07 15:02

英國一項新研究表明，人工智慧（AI）可能改變或取代高達70%的電腦相關工作。（路透）英國一項新研究表明，人工智慧（AI）可能改變或取代高達70%的電腦相關工作。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國一項新研究表明，人工智慧（AI）可能改變或取代高達70%的電腦相關工作，這將促使政府須加強對這項快速發展的技術的監督，並採取因應措施。

公共政策研究所（IPPR）的專家警告，人工智慧可能會對經濟和社會產生巨大影響，特別是在依賴電腦任務的角色方面。根據IPPR新報告，專案管理、行銷，以及行政支援職位是最有可能因人工智慧的出現而重塑的職業之一。

IPPR對員工執行的22000項常見任務進行分析發現，多達70%的基於電腦的角色，可能會被人工智慧顯著改變甚至消除。

IPPR 認為，目前的人工智慧政策過於注重加速採用和確保安全，而忽略了更廣泛的「強大人工智慧的影響」。報告表示，人工智慧可能會對組織、策略和分析任務產生最大影響。

關於這項技術對全球就業市場的潛在影響的爭論一直存在，許多人警告稱，這項技術可能會導致人類失業。

然而，包括一些科技主管在內的其他人表示，人工智慧的目的是幫助工人完成任務並簡化他們的工作量，而不是取代他們。

去年，IPPR的一份報告警告稱，在最壞的情況下，英國可能有多達800萬個工作崗位面臨被人工智慧取代的風險。

IPPR人工智慧負責人Carsten Jung警告，政治「需要跟上」人工智慧的影響。他說：人工智慧能力正在以驚人的速度進步。「『AI代理』的推出，顯示AI不同於過去的技術。它不僅僅是一個工具，它更是一個參與者」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財