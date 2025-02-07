川普揚言對台灣半導體課高關稅 這3人是海嘯第一排

美國總統川普擬對台灣半導體課徵關稅，高燦鳴認為，此舉對美國及其在AI競賽保持領先地位的計劃來說，將是一場災難。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近日再度提及台灣壟斷晶片生意，打算對半導體課徵全面關稅。對此，獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）直言，川普揚言對台灣晶片課100%關稅跟本是胡鬧，此舉對美國及其在AI競賽保持領先地位的計劃來說，將是一場災難，受害最深的3個人是甲骨文董事長埃里森（Larry Ellison）、OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）及軟銀創辦人孫正義，他們才剛向川普承諾藉由「星際之門」（Stargate）計劃，豪擲5000 億美元（約台幣16.4兆）發展AI基礎建設。

川普擬對台灣半導體課稅，外界認為對台積電衝擊不大。圖為台積電董事長魏哲家。（彭博）

高燦鳴在個人新聞平台Culpium指出，台積電亞利桑廠迫於美國政府壓力被剝離的可能性很高，這座廠目前由台積電 100% 控制，最終可能會在紐約證券交易所或那斯達克上市，而台積電總部的持股將逐漸減少。

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高稱，商業模式可能是某種技術和管理許可協議，因為「台積電亞利桑那廠獨自進行尖端製程研發的希望渺茫」。不過，這是未來的事，台積電、其客戶和美國政府還有更迫切的問題需要處理。

他認為，當前需要關注的是，川普威脅對台灣半導體課徵關稅可能是真的，也可能是要求台積電在美進行更多投資談判的開端。這件事說穿了，就是美國沒有足夠的實力用美國生產的晶片，取代台灣製造的晶片。

高指出，美國只有台積電，美國製造尖端晶片的傳統已經消失，這就是我們現在所處境地的原因，「我們不要假裝英特爾或三星在領先技術和產能與台積電匹敵」。不過，若川普決心對台積電晶片課稅，或利用徵稅來威脅迫使台積電採取行動，對經貿數據進行分析很重要。

台灣是全球AI發展的軍火庫。（路透資料照）

根據美國國際貿易委員會的數據，過去五年來，台灣對美國的半導體出貨量增加兩倍，到 2024 年估計達到 100 億美元。令人意外的是，模組和部分組裝的系統（歸類為沒有鍵盤或顯示器的系統）的數量急劇增加，包括GPU和顯示卡在內的產品成長速度是CPU和其他邏輯晶片的2倍。

他強調，輝達的 AI GPU 實際上並不是以GPU的方式出售，如果過去兩年內觀看黃仁勳的主題演講，就會注意到他通常會拿著一個帶有多個晶片的模組（module），例如Grace Blackwell Superchip 就不是以晶片方式出售。

通常人們不會在乎這些細節，但涉及到進口關稅時，這種吹毛求疵的事情就成了處理合規問題的美國海關及邊境保護局 （CBP） 發布裁決的重要特徵，因為關稅是根據統一關稅表（HTS） 代碼徵收的。

高認為，若對台積電課稅僅適用於獨立晶片，僅涉及100 億美元的小規模產業，而去年從台灣出口到美國的模組和組裝電路板的規模則高達 560 億美元，如果對這產品課徵關稅將對美國公司造成最大傷害，因為他們依賴台積電來生產最好的晶片。

例如，英特爾即將推出的 Ultra Core目前以台積電的3奈米（N3B）製程生產，屬於獨立晶片關稅代碼 HTS 8542。若直接運往美國，100% 的關稅會迫使英特爾將價格調漲一倍，從 256 美元提高到 512 美元。AMD 的情況會更糟，其第四代 EPYC 資料中心處理器由台積電製造，也屬於 HTS 8542 代碼。如果價格翻倍，美國資料中心和雲端服務供應商將為此付出高昂價格。

在這種情況下，英特爾和 AMD 面臨一個簡單的選擇：提高客戶價格或犧牲利潤，或兩者兼而有之。因此，對台積電課徵關稅似乎是一個烏龍，對德州來說更是重傷害，因為德州是川普總統選舉人票的最大來源，也是參議院外交關係委員會成員克魯茲（Ted Cruz）的家鄉，「不知道克魯茲參如何看待台積電課稅問題，但他對台灣非常熟悉，一定知道這樣的關稅會對他的家鄉造成損害」。

如果川普進一步將進口關稅擴大到獨立晶片以外，包括 GPU、模組等廣泛的半導體類別，那麼結果可能是災難性的。去年，美國購買此類商品的價值達 226 億美元，而人工智慧浪潮意味著未來幾年這一數字將繼續成長。

美國總統川普日前攜手OpenAI、甲骨文和軟銀，宣布投資金額將達5000億美元建設「星際之門」AI基礎設施。（法新社）

無論如何，對台積電晶片課徵關稅都是沒有意義的，這樣的關稅甚至不會對台積電產生太大的額外影響，尤其台積電CoWoS產能受限，客戶別無選擇。

事實上，最大的受害者是三個人，包括甲骨文董事長埃里森（Larry Ellison）、OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）及軟銀創辦人孫正義，他們承諾透過一項名為「星際之門」的新計劃，在四年內向人工智慧基礎設施投資 5000 億美元，儘管這個數字只不過是虛張聲勢而已。

高說，川普對台灣晶片徵收 100% 關稅的計劃，其實就是一場「胡鬧，然後發現事實」的鬧劇。如果川普真的這麼做，對美國及其在AI競賽保持領先地位的計劃來說將是一場災難。他認為，川普真正想要的是台積電承諾在美國進行更多投資。

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