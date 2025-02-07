內政部推逾30年老屋延壽 耐震補強擬由公務預算支應

內政部長劉世芳（右）在廣播節目表示，老宅經初步評估後，若涉及耐震補強部分，將盡量由公務預算支應，住戶無需付費，細部方案仍在研議中。（POP撞新聞提供）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部昨天在新春記者會提出「老宅延壽計畫」，將補助4至6層樓老屋的室內外整建。內政部長劉世芳今（7日）在廣播節目表示，老宅經初步評估後，若涉及耐震補強部分，將盡量由公務預算支應，住戶無需付費，細部方案仍在研議中。

劉世芳今天接受「POP撞新聞」專訪時指出，全台屋齡30年以上的建物約有500萬戶，其中台北市、新北市及桃園市合計占全國過半，且房屋多位於都市精華地段，住戶多為長者，面對人老、屋老的雙重挑戰，內政部將推出老宅延壽計畫，以確保住戶的居住安全。

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對於推動方式，劉世芳提出三大方向，首先，由政府提供補助以減輕住戶經濟負擔，特別是耐震補強工程將考慮由公務預算支應；其次，給予容積獎勵，如允許增建電梯，解決長者行動不便問題；第三，放寬融資條件，讓有意願改善房屋的住戶能更容易取得低利貸款進行修繕。

劉世芳說明，因許多老宅為4至5層樓的透天厝，或是無管理委員會的公寓，因此將盡可能簡化行政程序，並透過補助、容積獎勵或寬鬆的融資協助，讓屋主能就地整修老宅，無需搬遷，住得更舒適。

劉世芳說，內政部正研擬透過《都市更新條例》或《住宅法》修法，為老宅補強與延壽建立法律基礎，未來老宅經初步評估後，若涉及耐震補強面向，基於國土安全考量，內政部將盡量由公務預算支應，住戶無需付費，但細部方案仍在研議中。

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