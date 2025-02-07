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蘋果最平價AI手機 iPhone SE 4最快下周上市

2025/02/07 14:11

蘋果可能最快在下週發布iPhone SE 4智慧型手機。（示意圖，美聯社）蘋果可能最快在下週發布iPhone SE 4智慧型手機。（示意圖，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據彭博的馬克古爾曼 （Mark Gurman）一份新報告指出，蘋果可能最快在下週發布iPhone SE 4智慧型手機，同時於2月底之前正式開賣。原本預計第四代、更實惠的iPhone將在春季大約在3月或4月開賣。

技資訊網站Appleinsider也報導，蘋果新一代低價版手機iPhone SE 4，將在2月14日情人節亮相。

古爾曼 寫道：iPhone SE 4本月晚些時候開始銷售。這暗示著一款新產品的到來迫在眉睫，但蘋果很可能不會舉行發表會，更有可能以類似於去年年底iPad Mini的方式透過新聞稿公布推出。

iPhone SE 4正式開賣後，代表Apple將徹底全面淘汰從 2007年推出的iPhone經典Home指紋鍵按鍵，全面進入全螢幕和Face ID臉部辨識時代。

iPhone SE長期以來一直是Apple iPhone產品線的一部分，於2016年首次推出，並於2022年更新為第三代。然而，下一代iPhone SE在外觀和硬體方面應該會有很大的飛躍。

據悉，第四代iPhone SE的外觀將與iPhone 14相似，採用更大、更靠近螢幕邊緣的設計。可運作Apple Intelligence，外觀接近iPhone 14但僅有單一鏡頭、並搭載A18晶片。

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