做青年創業後盾 屏縣府補貼最高貸款200萬3年免利息

屏東縣長周春米（右四）今天宣布「青創屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫啟動。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕 屏東縣政府打造青年創業友善環境，與兆豐銀行合作，今天（7日）起推出「青創屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫，只要民眾申請「經濟部青年創業及啟動金貸款」通過，最高享貸款本金200萬元3年利息補貼，縣府籲符合資格者盡快申請，縣府做屏東青年創業最好的後盾。

「青創屏實利」計畫今天開跑，屏東縣長周春米、兆豐銀行副總經理陳昭蓉、格園社會企業董事長林桐榮、屏東大店長課程總導師張勝鄉與屏東青創業者等人出席共同見證。

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周春米說，屏東大店長課程已運作10年，協助學員精進經營管理策略，當公司或商號規模成長時，資金挹注就是最大的幫手。「青創屏實利」計畫介接經濟部貸款政策，由兆豐銀行承作辦理，青創業者向銀行申辦並核貸通過，即可同步申請利息補貼，貸款本金金額200萬元3年利息補貼，補貼年利率2.5%為上限，以現行貸款利率等同於全額補貼免利息，減輕青年創業初期負擔。

周春米表示，該計畫申請期間今天（2月7日）起至12月31日止，預算用罄則截止收件，補貼共約1億元貸款本金的3年利息，籲請青年把握機會，縣府團隊給予屏東青年最有感的支持，盼創業者走得更遠、更穩健，同時勉勵青創業者勇敢逐夢。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，兆豐銀行一直以來擔任金融創育機構的角色，協助政府支持新創企業成長，本次與屏東縣政府攜手合作，希望透過過往國發新創方案及雄挺利專案的成功經驗，與屏東縣政府一同營造有利青年創業環境。

屏縣府勞青處表示，設籍屏縣滿6個月、年齡為18歲至45歲、於屏縣設有5年內公司、商業登記，並於3年內曾參與屏縣青年學院大店長課程結業證明或相關創業課程、講座者，向兆豐銀行屏東、高雄各分行（不含簡易型分行）、或至兆豐銀行官網「小微easy貸」進行線上申請，核貸通過後同步申請利息補貼核准，利息補貼款將由銀行直接撥入穩定還款的申請人帳戶，流程簡便。

勞青處初步估算，若貸款200萬元，3年最高可省下約25萬元利息，至少可協助50組以上青年創業。

除了利息補貼外，勞青處青年就創業輔導中心的業師輔導團也會提供申請人經營輔導與協助，解決創業青年的各項疑難雜症。「青創屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫詳情請搜尋「屏東縣政府勞動暨青年發展處」官網。

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