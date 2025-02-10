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LTN經濟通》汽車業天翻地覆 德國豪車廠拉警報？

2025/02/10 07:10

德國汽車大廠「賓士」（Mercedes-Benz）正陷入經營危機，在2024年2度下調了全年利潤率目標。（彭博）德國汽車大廠「賓士」（Mercedes-Benz）正陷入經營危機，在2024年2度下調了全年利潤率目標。（彭博）

賓士2024年二度下調獲利

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國汽車大廠「賓士」（Mercedes-Benz）正陷入經營危機，早在2024年就2度下調了全年利潤率目標，賓士將其歸咎於中國汽車市場的疲軟，而這份獲利預警對於賓士來說，是進一步進軍高端車型市場的挫折，顯示出其艱難應對向電動汽車的坎坷轉型過程，以及中國市場的阻力，儘管2024年會計年度全年財報尚未發布，但分析師已透露，賓士高層目前對中國市場的長期前景，抱持著謹慎態度。

賓士2024年10月公布2024年會計年度第3季財報，顯示全球交車量年減3%，主要受到中國市場交車量大跌13%影響，與此同時，單季淨利潤下降至17.19億歐元（約594億元新台幣），較去年同期的37億歐元（約1279億元新台幣）銳減超過5成，都低於分析師預期；息稅前利潤（EBIT） 年減48%至25.2億歐元（約871億元新台幣）；銷售額則年減6.7%，至345.28億歐元（約1.19兆元新台幣）。

值得注意的是，賓士汽車業務的銷售利潤率（ROS），從去年同期的12.4%，下降至 4.7%，來到2021年底起分拆卡車業務以來新低，還遠遠低於8% 的最低目標。賓士因此下修財測，預估2024全年汽車部門的經調整ROS，將介於7.5%至8.5%之間，低於原本預期的10~11%，這意味著2024年會計年度下半年，其經調整ROS將在6%左右。

賓士將財報欠佳歸咎於「市場環境充滿挑戰，以及競爭激烈，尤其是在中國」，賓士執行長康林松 （Ola Kaellenius） 警告，由於長期的經濟疲軟和房地產危機，給消費者帶來了相當大的不確定性，中國消費者在購買大宗商品時非常謹慎。

賓士執行長康林松 （Ola Kaellenius） 警告，由於長期的經濟疲軟和房地產危機，給消費者帶來了相當大的不確定性，中國消費者在購買大宗商品時非常謹慎。（彭博）賓士執行長康林松 （Ola Kaellenius） 警告，由於長期的經濟疲軟和房地產危機，給消費者帶來了相當大的不確定性，中國消費者在購買大宗商品時非常謹慎。（彭博）

老牌車廠無力應對中國電動車挑戰

到了2025年1月，賓士公布的2024年全年銷量也不甚樂觀，汽車全球銷量比2023年減少3%，至198萬3400輛，電池電動汽車（BEV）則遭遇雪崩式下跌，年減23%，至18.5萬輛。細分市場來看，賓士在歐洲汽車銷量下降3%，美國銷量成長9%，但賓士在中國市場銷售減少7%，為全球降幅最大的單一市場。

《路透》在報導中指出，BEV銷量下滑對賓士帶來了更多壓力，因為2025年將實施最新的歐盟二氧化碳減排目標，標準更加苛刻。如果BEV的銷量沒有回升，這對賓士來說，可能意味著昂貴的共用碳排放交易或巨額罰款。

這背後的原因，和過去幾十年來，外國汽車製造商一直主導著中國汽車市場，脫不了關係，包含賓士在內的車廠，在中國汽車市場賺取巨額利潤，但當中國汽車市場快速轉型至電動車，這些老牌車廠根本措手不及，當它們意識到公司從車用軟體、生產速度到電池技術，以及對製造電動車而言相當關鍵的供應鏈控制等各方面，都落後給中國電動車廠時，已經太晚了。

賓士EQE是品牌旗下的重要電動轎車之一，被寄予厚望，但在中國市場的銷售成績慘澹。（彭博）賓士EQE是品牌旗下的重要電動轎車之一，被寄予厚望，但在中國市場的銷售成績慘澹。（彭博）

賓士純電動轎車EQE 10月在中國銷售0輛

舉例來說，賓士中大型純電動轎車EQE，於2022年正式上市，價格區間為52.8萬至58.5萬元人民幣（約241萬至267萬元新台幣），後來下調為47.8萬元至53.43萬元人民幣（約218萬至244萬元新台幣），但2024年10月在中國的銷量卻是零，也就是根本沒賣出半台，雖然賓士北京經銷商的一名銷售人員解釋，目前2022款EQE已經停售，而剛發布的2025款現車還沒有到貨，具體到貨時間還是未知，銷量不佳可能與此有關，不過已經引發市場關注。

賓士中大型純電動轎車EQE銷售不佳，在2024年時，除了1月賣出63輛外，其餘月份都不到50輛，7月起單月銷量都只剩個位數，7、8、9這3個月的銷量分別只有7輛、2輛和3輛。有鑑於賓士EQE是品牌旗下的重要電動轎車之一，被寄予厚望，藉此就可看出賓士在中國電動車市場所面臨的挑戰。

賓士將在2月20日公布2024年會計年度全年財報，儘管賓士有信心實現全年銷售利潤率7.5%至8.5%的目標，但分析師表示，賓士的高層對公司在中國市場於2024年Q4的表現感到滿意，但對市場的長期前景仍持謹慎態度，因為產能過剩導致價格下滑。

不只賓士在內，包含福斯、BMW等德國各大車廠，都正在其最重要市場之一的中國陷入苦戰，一方面因為中國經濟正遭遇動盪，另方面當地車廠帶來的競爭也日益加劇。

賓士的高層對公司在中國市場於2024年Q4的表現感到滿意，但對市場的長期前景仍持謹慎態度。（路透）賓士的高層對公司在中國市場於2024年Q4的表現感到滿意，但對市場的長期前景仍持謹慎態度。（路透）

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