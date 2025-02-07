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焦點股》華星光：去年獲利成長 亮燈漲停

2025/02/07 13:24

華星光展望樂觀。圖為華星光簡報資料。（記者王憶紅攝）華星光展望樂觀。圖為華星光簡報資料。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕華星光（4979）今日股價早盤震盪走高，盤中急拉漲停250.5元，截至12:30分，成交量近4萬張，漲停委買張數逾4100張。

華星光自結2024年12月營收3.52億元，年增19.73%，稅後淨利4700萬元，年增2.17%，每股稅後盈餘（EPS）0.34元。華星光去年前三季EPS為2.71元，若加上先前公布的10、11月EPS分別為0.34元、0.4元，全年EPS為3.79元。華星光2023年EPS為 3.34元。

華星光指出，目前營運有三大主軸，除在長距離光模組為龍頭廠，雷射晶片代工、光學引擎COC（Chip-on-Chip）為雙翼，待「雙翼豐滿」成為飛龍在天，可恣意翱翔，就是華星光未來起飛之時。

華星光去年下半年打入新的CSP（雲端服務供應商），2025年終端客戶可望從1家CSP客戶提升到2-3家，而既有客戶的訂單也會持續成長，目前模塊、連續光波雷射（CW Laser）產能利用率滿載，已依據客戶需求，增設無塵室、購買新廠房及購置設備，既有建築物的新無塵室明年3月投入生產，新購廠房6月底完成、7月投產，可以滿足客戶放量需求，未來也還會擴充廠房、海外設廠。

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