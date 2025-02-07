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中國又1頂尖人才身亡 48歲經濟專家李鋒疑遭暗殺

2025/02/07 13:32

上海華略智庫高級合伙人兼自貿區港首席專家李鋒。（擷取自網路）上海華略智庫高級合伙人兼自貿區港首席專家李鋒。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在農曆新年休假期間，上海華略智庫高級合伙人兼自貿區港首席專家、「改革創新研究院」院長、南京大學自貿區綜合研究院研究員李鋒去世，年僅48歲，由於訃告上只說「他於2025年1月27日春節休假期間遭遇意外，經搶救無效離世」，加上近年來中國陸續傳出多名頂尖人才離世，且死因不明，李鋒之死引發中國網友臆測，他可能被暗殺。

　公開資料顯示，李鋒出生於1977年，河南光山人，2006年畢業於南京大學並獲得經濟學博士學位，畢業後曾任職於上海市政府研究室、上海市政府發展研究中心並擔任處長。入職上海華略智庫後，李鋒創立並擔任改革創新研究院院長兼自貿區港首席專家，且多次獲得國家級、省部級獎項。

　中國社群媒體博主「書影念痕」發文指出，李鋒是中國又一遭遇意外離世的專家，中國近年來遭遇車禍死亡的專家多到令人不敢相信，從生物、經濟、軍事、物理、航空航天等等多領域的科學家，都遭遇離奇的車禍死亡，這些頂尖科學家遭遇車禍的概率出奇的高，而且每次都是在用得著他們的時候，這很難不令人起疑，尤其是這次在中美貿易戰的前幾天，李鋒突然遭遇意外離世。　

　文章列舉因車禍死亡的中國科學家，包括高分子材料領域專家周光遠，2023年12月16日，正在吉林省長春市出差途中，一場嚴重的交通碰撞導致其當場遇難，終年51歲。

　有不少中國網友看到李鋒的專家、博士頭銜，又看到當局對其死因的描述是「遭遇意外離世」，紛紛臆測他可能遭暗殺了。有網友表示，「誰信是意外」，「請相關部門公開透明地調查此次事故，還逝者一個公正的說法。」

　除了李鋒，近年來中國有多名「意外致死」的專家和青年學者。例如，中國著名AI與國防科技專家，被譽為「天才科學家」、「軍用AI第一把交椅」的學者馮暘赫，2023年7月1日因車禍去世，年僅38歲。

　此外，曠視科技首席科學家、人臉識別技術專家孫劍2022年6月14日去世，年僅46歲。全球人臉識別技術開拓者，年僅55歲的商湯科技創辦人湯曉鷗，2023年12月15日「因病救治無效」過世。號稱「無人機天花板」中國無人機專家、湖南省長沙市雲智航科技公司創辦人張代兵，今年1月3日凌晨墜樓身亡，年僅47歲。

　由於北京當局都不公布這些人的死亡原因，引起外界猜測。《網易》報導，中國不少網友指出，「這麼多專家意外死亡，什麼意外？」、「啥意外，說了半天也不知道」、「怎麼回事！好幾個頂級人才遇到意外了」。

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