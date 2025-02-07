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裕隆新春團拜 嚴陳莉蓮高喊「Team裕隆」

2025/02/07 13:22

裕隆（2201）集團今天舉行新春開工團拜，裕隆執行長嚴陳莉蓮率領團隊高喊「Team裕隆」，強調將齊心推動能源轉型，在乘用車、商用車及移動服務領域，以多元管道助力臺灣電動車普及化。（記者楊雅民攝）裕隆（2201）集團今天舉行新春開工團拜，裕隆執行長嚴陳莉蓮率領團隊高喊「Team裕隆」，強調將齊心推動能源轉型，在乘用車、商用車及移動服務領域，以多元管道助力臺灣電動車普及化。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團今天舉行新春開工團拜，裕隆執行長嚴陳莉蓮率領團隊高喊「Team裕隆」，強調將齊心推動能源轉型，在乘用車、商用車及移動服務領域，以多元管道助力臺灣電動車普及化。

嚴陳莉蓮表示，去年上半年集團有不錯的開局 ，但下半年開始陸續遇到環境的逆風，使得我們的目標受到了一些阻礙。

她告訴大家我們不要氣餒，集團創立70多年來，每每都在大風大浪中不斷前進、愈挫愈勇，「我也看到我們團隊在面對困難時所展現出來的韌性」。

嚴陳莉蓮並指出，今年是我們集團調整腳步、整裝再出發的一年，她會繼續帶領著大家在既有的基礎上，開創更好的未來，並帶領員工高喊請一起「Team裕隆、團結裕隆」！

展望金蛇年，裕隆集團持續在價值鏈開放平台及移動服務生態系的發展策略下，整合集團資源自主研發製造、多元品牌、多元發展移動服務生態系，打造韌性汽車價值鏈。

面對全球變局、能源革新，裕隆集團新的一年將朝向淨零碳排、擴大綠能應用，串聯各事業體推動具有韌性的移動服務生態系，以多元管道助力臺灣電動車普及化。

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