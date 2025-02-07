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中捷綠線土地聯開案首座辦公大樓今上梁 預計明年6月取得使照

2025/02/07 13:29

中捷綠線四維國小聯開辦公大樓，7日舉行上梁典禮（記者蘇金鳳攝）中捷綠線四維國小聯開辦公大樓，7日舉行上梁典禮（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線雖已通車4年多，但沿線多個聯開案正在施工或招標中，而中捷綠線共構首座商辦大樓則在四維國小站，市府今天舉辦四維國小G5站土地開發案辦公大樓的上梁典禮，地上22層，地下5層，共113戶，預計明年完工、當年6月取得使用執照，半年內交屋。

中捷綠線沿線共有7個土地聯合開發案，其中文華高中站已興建完成，是屬於住宅大樓，而四維國小站則是屬於商辦大樓，2023年7月動工，預計明年完工。

台中市政府今天上午舉行「捷運綠線四維國小G5站土地開發案辦公大樓」上梁典禮，由秘書長黃崇典、捷運工程局長蘇瑞文與冠德建設董事長馬志綱及地方相關代表，共同在主梁上簽名落款後上升定位。

黃崇典表示，四維國小聯開大樓的上梁典禮，是聯合開發重要里程碑，之前已完成文華站，四維國小站是第2個聯開案上梁工程，預計明年6月拿到使照，聯合工程相對帶動地方繁榮及發展，是納入公共運輸導向的開發模式（TOD）來規劃。

他並感謝中央核定中捷藍線，除了綠線藍線環線及機場線，成為重要捷運網絡，台中市成為完整的捷運城市。

捷運工程局長蘇瑞文表示，捷運綠線四維國小G5站共構大樓，整體主結構已完成，是台中第一座商辦大樓共構開發案，由市府經協議價購取得土地所有權，並由投資人冠德建設公司出資、規劃設計並興建地上22層、地下5層共113戶辦公室的商辦大樓　，其中111戶是辦公大樓，2戶是店鋪，工程經費約17.12億。

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