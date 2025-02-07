美國散戶抄底「科技七雄」最青睞「這2檔」

川普關稅談判引發全球市場動盪下跌，美國散戶不畏懼，依然繼續加碼。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅加徵引發全球市場動盪下跌，美股出現動盪，但散戶卻嚇不倒，繼續抄底「科技七雄」（Magnificent 7）。據報導，華爾街股市在本週一主要指數開盤出現重挫，但美國散戶卻在當天淨買入32億美元，「科技七雄」約佔70%，當中最青睞輝達及特斯拉。

據報導，摩根大通（JP Morgan、小摩） 在本週三給客戶的1份報告重點提到，美國散戶交易活動創紀錄激增，成為股市中的一個亮點。小摩統計，過去一週美國散戶投資者買入股票金額達到120億美元（約新台幣3936.7億元）。其中，個股佔86億美元（約新台幣2821.4億元），創最大單週買入規模紀錄。

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小摩分析，美國散戶在本週一當天投入30億美元（約新台幣984億元）的資金，並在週二交易前1.5小時內突破20億美元（約新台幣656.1億元）的門檻，創自2015年以來該交易時段的最大資金流入。

據報導，輝達是此波美國散戶搶進承接的首選。與此同時，因近期Meta股價飆升，截至本週三連續13個交易日共上漲了逾17%，美國散戶逢高獲利出脫，另外還小幅減持蘋果股票。

《彭博》指出，巴克萊銀行全球股票策略主管阿爾特曼（Alexander Altmann）分析指出，美國散戶對股票的投資暴險已接近自1997年以來的最高水準。

阿爾特曼認為，只要美國經濟保持韌性，美國散戶可能會繼續留在市場中。

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