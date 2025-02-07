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凍漲結束！下週油價估漲0.2元

2025/02/07 12:18

下週國內油價估漲0.2元、柴油漲0.7元。（記者林菁樺攝）下週國內油價估漲0.2元、柴油漲0.7元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意，下星期國內油價要漲啦！國內油價先前因春節期間凍漲兩星期，近期國際油價雖持續跌，但中油吸收後，預估下週汽油預實際調漲0.2元、柴油更要大漲0.7元。

國際油價因OPEC+擬維持4月起逐步鬆綁減產措施、美國商用原油庫存連兩週增加而下跌。

中油累算至2月6日的調價指標7D3B週均價為77.33美元，較上週79.91下跌2.58美元。本週新臺幣兌美元匯率為32.904，較上週32.760貶值0.144元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲1.3元，柴油調漲1.5元。

中油公司持續啟動雙平穩機制後，下週汽油預實際調漲0.2元、柴油更要大漲0.7元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.9元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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