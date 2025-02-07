焦點股》宸曜：AI邊緣運算業務暢旺 股價大漲

宸曜旗下AI邊緣運算、自駕車、機器人控制業務持續升溫，全年營收可望年增雙位數百分比。（宸曜提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠宸曜 （6922）受惠於AI邊緣運算軟體技術與機器人硬體能力持續成為市場關注焦點，加上旗下自駕車、機器人控制業務持續升溫，今日盤中股價一度大漲9%，截至上午11時29分暫報231.5元，漲幅7.93%，成交量1010張。

宸曜去年下半進軍人形機器人供應鏈，聚焦美中新創企業商機，偏重於運算力基礎硬體與控制器產品，展現多年深耕自動化領域的實力，現已獲得下游機械手臂客戶青睞，相關合作預計第2季結束之後將更加清晰，也因此區塊尚處於發展初期，今年營收貢獻程度不會太大。

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此外，宸曜從2023年起攜手亞洲客戶切入自駕車業務，去年交付的樣品已經爭取認證，後續將於今年第3季逐步擴大供應量，於歐洲、中東也有斬獲新創專案，加上既有的AI邊緣運算業務熱度不減，宸曜看好今年整體業績可望年增雙位數百分比，合併毛利率保持在40%表現。

宸曜科技成立於2010年，專注於各種創新寛溫邊緣人工智慧運算平台及強固嵌入式電腦的設計、製造及行銷。擅長高運算力中央處理器（CPU）與圖形處理器（GPU）整合設計和散熱處理，並精通專用輸出、輸入（I/O）的串接技術，以連結各種相機及傳感器，滿足不同應用場景的需求。

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