焦點股》新漢：AI邊緣運算夯 帶量觸漲停

新漢第2代自主移動機器人聚焦鏈型、機器狗等多元化機種，推動AI自主移動救災的科技應用能力。（新漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠新漢（8234）受惠於本週AI邊緣運算題材熱度高升，加上旗下第2代自主移動機器人持續持續擴大應用場域，今日盤中觸及漲停價65.7元，截至上午11時5分暫報65.6元，漲幅9.7%，成交量1萬3938張。

新漢第1代自主移動機器人產品現已導入台灣飯店業與智慧工廠，攜手策略夥伴耐能智慧（Kneron）研發的第2代自主移動機器人（ARM）結合AI視覺辨識與導航技術，全面提升硬體規格與軟體功能，擴大應用範圍至食品製造業、化工業等場域，也不排除投入救災與國防用途。

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以機器人市場前景來看，新漢第2代自主移動機器人聚焦鏈型、機器狗等多元化機種，推動AI自主移動救災的科技應用能力，更因為集團過去曾經取得軍規相關規格認證（MIL），未來更可提供軍規自主移動載具，滿足偵蒐與地面無人化任務的需求，後續將參加輝達（NVIDIA）GTC大會，佈建當地銷售據點。

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