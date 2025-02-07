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BIS警告：川普政策不確定性 對經濟、央行政策構成風險

2025/02/07 13:25

國際清算銀行首度公開示警美國總統川普發起貿易戰，以及放鬆監管計劃的風險。（路透資料照）國際清算銀行首度公開示警美國總統川普發起貿易戰，以及放鬆監管計劃的風險。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「央行中的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）近日首度公開示警美國總統川普（Donald Trump）發起貿易戰，以及放鬆監管計劃的風險。總裁卡斯騰斯（Agustin Carstens）表示，貿易發展是目前最大的擔憂，而財政、監管、移民政策和更廣泛的地緣政治背景都存在大大的問號。

《路透》報導，卡斯騰斯在墨西哥城發表演說時指出，普遍的政策不確定性將以幾種方式影響各國央行。隨著企業延後投資，家庭不再大量消費，經濟成長可能會受到影響。

基於過去幾週看到的大規模貨幣、資產市場波動，在投資人難以評估華府對加拿大、墨西哥和中國的威脅，金融市場恐更加波動。卡斯騰斯表示，其中一些資產價格變動，尤其是匯率貶值，可能是通貨膨脹的結果。並呼籲央行採取因應措施，堅持控制通膨的首要任務。

川普重返白宮可能打破原本就已相當脆弱的全球金融規則制定共識，引發人們的擔憂。卡斯騰斯也對鬆綁財政政策，以及進一步增加債務的可能性做出警告，這一情況通常會導致通膨，並打擊貨幣，在極端情況下，公共債務突然重新定價可能會危及金融穩定。

美國和其他主要經濟體之間的利率差距也有可能擴大，卡斯騰斯表示，美國的經濟成長世界上其他大部分地區都要強勁的多，如果這種情況持續下去，可能會看到央行政策更大的變化，並對資本流動、匯率和全球金融狀況產生連鎖反應。

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