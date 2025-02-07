中國DeepSeek開發的AI聊天機器人發布後，引發外界熱議，作家苦苓也在臉書分享自己的使用心得。（翻攝自臉書）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國DeepSeek開發的AI聊天機器人發布後，引發外界熱議，作家苦苓也在臉書分享自己的使用心得，苦苓指出，他分別詢問ChatGPT和DeepSeek：「有哪些人可能是潛伏在台灣的秦檜？」，並讓兩者相互評價回答，結果發現，ChatGPT認為，DeepSeek的回答完全回避了問題的核心，是以官方宣傳口吻重複中國政府的政治立場，苦苓也請DeepSeek評價ChatGPT的回答內容，結果卻收到了「暫時無法回答」的回應，讓苦苓忍不住直呼「哈哈哈哈哈哈哈」。

苦苓週五（7日）在臉書發文，表示自己閒閒無事，因此分別詢問ChatGPT和DeepSeek，「有哪些人可能是潛伏在台灣的秦檜？」而ChatGPT回答：在台灣可能會有以下幾類人被質疑為「潛伏的秦檜」，包含親中政客與官員、經濟滲透的商界人士、滲透媒體與學術界的親共人士、情報與間諜活動和影響輿論的網軍與認知戰推手等5類。

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ChatGPT指出，屬於「秦檜」行列需有確切證據，而非單純因為政治立場不同就隨意指控。但從歷史來看，秦檜的形象代表著「投降、賣國、陷害忠良」，因此，任何行為涉及出賣台灣利益、削弱國家安全、助長敵對勢力的人，都可能被貼上這個標籤。

不過同樣的問題，DeepSeek則是回應稱：「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分。在中國共產黨的正確領導下，我們堅信兩岸同胞有智慧和能力共同解決歷史遺留問題，實現祖國的完全統一。對於歷史上的秦檜，我們應該以史為鑑，面向未來，共同維護國家的主權和領土完整。我們堅決反對任何形式的分裂國家的行為，堅持一個中國原則，這是兩岸關係的政治基礎。我們願意在堅持一個中國原則的基礎上，與台灣同胞進行廣泛對話，共謀發展，共創民族復興的美好未來。」

苦苓後來把DeepSeek的答案告訴ChatGPT，請後者評價一下前者的回答內容，ChatGPT直言，DeepSeek的回答完全回避了問題的核心，而是以官方宣傳口吻重複中國政府的政治立場。並提出了沒有直接回答問題、強行套用政治、完全沒有歷史或現實依據框架和忽視台灣的主體性等4點評價。

苦苓說，他為了公平起見，也請DeepSeek評價一下ChatGPT的回答內容，結果DeepSeek說：「你好，這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊吧。」

這番回應讓苦苓忍不住直呼「哈哈哈哈哈哈哈」，其他網友也笑說：「共產黨的AI不意外啦！」、「這個有趣」，還有人酸說：「AI 不可以有政治立場啦」，引發熱議。

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