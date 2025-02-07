暫緩8年 高雄蛋黃區「農21」開發案第1季報請中央核定

農21（紅線圈起處）位於高雄市博愛路、中華路、大順路和愛河間，是高雄市的蛋黃區。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於高雄市蛋黃區的農21開發案，暫緩8年後，市府預計今年第1季重新依照兩級都委會的程序進行，報請中央核定。

農21位於高雄市博愛路、中華路、大順路和愛河間，緊鄰農16特區。2012年，高市府為解決農21舊部落長期淹水問題，啟動都市計畫變更程序，但地主對分回土地比例有意見，地政局於2016年暫緩辦理區段徵收開發案。

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由於農16開發逐漸飽和，農21在暫緩8年後，市府於去年中配合地方意見，重啟修訂凹子底農21都計案內容。首先，為愛河治理工程需求，於愛河下游規劃一處公園兼滯洪池用地；其次為改善周邊交通動線，鄰愛河沿岸規劃20公尺園道用地；第三，響應中央推動社宅政策，規劃一處社會福利設施用地；最後是延續大順路沿線商業發展機能，規劃兩處第四種商業區。

高雄市副市長林欽榮表示，農21屬於愛河最後一段盲腸段，愛河只有這一段沒達到河寬50公尺以上；此外，北邊就是大順路，輕軌去年初已經通車，基於這兩個因素的公益性與必要性，因此重啟本案，且經過詳細的駐點調查，區段徵收的意願度已經提高。

經內政部去年10月初步審議，交由高雄市都發局重新擬定；林欽榮說，市府預計今年第1季，準備再重新依照兩級都委會程序進行，報請中央核定。

市議員簡煥宗認為，農21有相當重要的內惟埤排水系統，且凹子底、美術館一帶目前是「蛋黃中的蛋黃」，提醒市府持續與地方溝通，並維護在地居民的居住權。

但隨著農21重啟，土地還沒被徵收，建商已搶進卡位，外界也擔憂養地、炒房風再起。

據查，2016年停止開發以來，農21每坪價格從6.7萬到41萬不等，去年則有一筆包含地上物的成交價，每坪已達68萬元；至於農21臨大順路將劃設的兩處商四土地，由於鄰近輕軌站區與富邦開發案，業界預估單坪行情更直逼250萬以上。

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