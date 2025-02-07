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川普關稅還沒上路 加拿大央行：關稅威脅已造成影響

2025/02/07 11:42

加拿大央行總裁馬克雷姆（Tiff Macklem）。（路透）加拿大央行總裁馬克雷姆（Tiff Macklem）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大央行（BoC，加拿大銀行）總裁馬克雷姆（Tiff Macklem）週四（6日）表示，美國政策轉變造成不確定性，總統川普（Donald Trump）的關稅威脅已經在影響企業和家庭。

《路透》報導，川普上任以來，一直揚言對北美兩大貿易夥伴祭出關稅，週一（3日）華府同意暫緩對加拿大和墨西哥幾乎所有進口產品的25％關稅，將延後1個月執行。如果最終確定實施關稅，這可能會導致雙方陷入衰退，並面臨更高的物價。

馬克雷姆在談到相關議題時指出，川普新關稅的威脅已經在影響商業和家庭信心，尤其是在加拿大和墨西哥。這種不確定性持續的時間愈長，對國家的經濟活動影響就愈大。

加拿大央行上（1）月表示，關稅威脅將使經濟前景預測變得困難，並警告，25％的關稅可能會造成「重大經濟損失」。馬克雷姆週四指出，如果徵收廣泛的關稅，經濟長期榮景的情況將減少，而貨幣政策無法改變這一點。

馬克雷姆也提到，除了迫在眉睫的關稅之外，其他不利因素也對貨幣政策提出了挑戰，例如戰爭前景、貿易保護主義、經濟分裂、新科技的出現和災難性氣候事件。

馬克雷姆表示，在一個結構性變化、供應負面衝擊更多的世界中，央行將面臨更艱難的選擇。馬克雷姆補充，所有挑戰都將使央行容易受到批評，央行會被說「沒效」或是「做得不夠多」，有些人可能會試圖挑戰央行的獨立性。

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