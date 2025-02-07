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甜甜價沒了！日圓再見0.22字頭 換10萬較去年底差2萬日圓

2025/02/07 09:45

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日央鷹派官員喊話應逐步升息，加上美元指數回落到108以下，激勵日圓兌美元走升，升破151，受此影響，台幣換日圓今天台銀一早掛出0.2204，是逾2個月以來首見0.22，比起去年底12月30日0.2108換10萬台幣差2萬663日圓，20碗拉麵飛了。

日本央行在今年1月的金融政策決策會議（貨幣會議）上，將日本政策利率調升至0.5％後，日本央行鷹派理事田村直樹（Naoki Tamura）6日則進一步公開表示，日央利率應於2025財年（4月1日起）下半年達到1％的水準，來因應穩定的通膨目標，受此激勵日圓兌美元匯率走升，週五一度來到150.952，不過，急升後拉回，截至台北時間9點41分，由升轉貶，回到151.612。

隨著日圓走升，新台幣兌日圓走貶，以台銀排牌匯率，週五台幣兌日圓開盤就直接貶破0.22，以0.2204開出，創逾2個月來首見0.22字頭。

若以兌換新台幣10萬元來看，目前可換到45萬3720日圓，相較去年12月30日0.2108，當時可換到47萬4383日圓，今少換２萬６６３日圓，相當於新台幣４５５４元，20碗拉麵飛。

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