川普重申提高美國產量 國際油價應聲下挫

產量，並且降低油價的承諾後，國際油價週四（6日）下跌。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普重申提高美國原油產量，並且降低油價的承諾後，國際油價週四（6日）下跌。

紐約西德州中級原油3月交割價下跌42美分，或0.6%，收每桶70.61美元。

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布蘭特原油4月交割價下跌32美分，或0.4%，收每桶74.29美元。

川普週四再次承諾提高美國產量，以降低油價，藉此緩解消費者通膨。

儘管如此，分析師仍對美國石油生產商是否願意在當前的市場上供應更多石油感到懷疑。瑞銀（UBS）大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，沒有跡象顯示美國鑽探活動在加速，市場對川普發言的反應，令他感到意外。

美國原油庫存增加也給油價帶來壓力。美國政府週三（5日）公布的數據顯示，上週原油庫存增加了 870 萬桶，遠高於分析師預期的增加200 萬桶。麥格理分析師表示，預計本週美國原油庫存將再次大幅增加。

市場人士表示，短期內，油價預計仍將波動，川普迅速變化的關稅政策和制裁決定，將給全球貿易帶來壓力。

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