晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美元飆升、投機客出手押注 ! 淨多頭部位創8年多來新高

2025/02/07 11:42

美元飆升、投機客出手壓注，淨多頭部位創8年多來新高。（路透）美元飆升、投機客出手壓注，淨多頭部位創8年多來新高。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普祭出新關稅推動美元飆升，全球許多企業財務主管正在加大力度，確保公司獲利不受美元持續走強衝擊，而市場的投機客也紛紛加大對美元的看漲押注，推動美元淨多頭部位升至350億美元（約新台幣1.14兆元），為8年多來的最高水準。

《路透》報導，週五美元兌日圓較去年9月低點上漲約7%，目前徘徊在今年1月創下的2年高點附近，因為投資者預期，美元將受益於強勁的美國經濟成長，以和川普的貿易保護主義政策，因此買入美元。

據報導，包括蘋果和微軟等美跨國外企已經警告稱，強勢美元將在未來幾個月帶給財務業績壓力。美元走強使得跨國公司將海外利潤兌換成美元的成本推高，同時損害了出口商產品的競爭力。

其中，蘋果已在1月底預計，美元走強將導致本季營收較上年同期下降2.5個百分點。強生公司預計，美元飆升將使得2024年銷售額損失17億美元（約新台幣558.3億元）。

據報導，美元飆升讓企業財務主管經常使用遠期合約、貨幣選擇權和交換合約（Swap）來減少匯率波動所造成的潛在損失，但近期他們逐漸意識到，美元可能還會繼續走高，或是在高位維持一段時間。

多倫多支付公司Corpay市場分析師卡爾·沙莫塔（Karl Schamotta）表示，美元走強對於許多企業來說，其潛在的現金流都將面臨風險，部分企業可能不得不重新調整供應鏈，而一些企業可能不得不應對國際地區客戶收入的下降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財