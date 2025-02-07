美元飆升、投機客出手押注 ! 淨多頭部位創8年多來新高

美元飆升、投機客出手壓注，淨多頭部位創8年多來新高。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普祭出新關稅推動美元飆升，全球許多企業財務主管正在加大力度，確保公司獲利不受美元持續走強衝擊，而市場的投機客也紛紛加大對美元的看漲押注，推動美元淨多頭部位升至350億美元（約新台幣1.14兆元），為8年多來的最高水準。

《路透》報導，週五美元兌日圓較去年9月低點上漲約7%，目前徘徊在今年1月創下的2年高點附近，因為投資者預期，美元將受益於強勁的美國經濟成長，以和川普的貿易保護主義政策，因此買入美元。

請繼續往下閱讀...

據報導，包括蘋果和微軟等美跨國外企已經警告稱，強勢美元將在未來幾個月帶給財務業績壓力。美元走強使得跨國公司將海外利潤兌換成美元的成本推高，同時損害了出口商產品的競爭力。

其中，蘋果已在1月底預計，美元走強將導致本季營收較上年同期下降2.5個百分點。強生公司預計，美元飆升將使得2024年銷售額損失17億美元（約新台幣558.3億元）。

據報導，美元飆升讓企業財務主管經常使用遠期合約、貨幣選擇權和交換合約（Swap）來減少匯率波動所造成的潛在損失，但近期他們逐漸意識到，美元可能還會繼續走高，或是在高位維持一段時間。

多倫多支付公司Corpay市場分析師卡爾·沙莫塔（Karl Schamotta）表示，美元走強對於許多企業來說，其潛在的現金流都將面臨風險，部分企業可能不得不重新調整供應鏈，而一些企業可能不得不應對國際地區客戶收入的下降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法