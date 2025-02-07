「全球稅收協定」第1天、川普就退群 ! 專家 : 美跨國外企恐受外國政府關稅報復壓力

川普認為「全球稅收協定」允許外國政府對美國廠商利潤課稅，是干預美國的稅收主權。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯合國在2月3日就「全球稅收協定」（Global Tax Agreement）談判，但川普總統（Donald Trump）已指示財政部長貝森特（Scott Bessent）退出。外媒指出，川普退出「全球稅收協定」，主要是禁止任何國家對美國跨國公司徵稅，但此舉恐將引發Google、蘋果與亞馬遜等美國跨國企業面臨外國政府關稅報復的壓力。

根據《2024 年稅收公平狀況》報告顯示，跨國公司和富人利用避稅天堂偷稅漏稅，各國每年損失4920億美元稅收（約新台幣16.15兆元）。

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據報導，全球稅收協定包含「公平稅收分配」及「最低稅率」的2大原則（Two Pillar Global Solution）。其中，「公平稅收分配」將適用於邊際利潤（profit margin）至少10%的企業，若邊際利潤超過此門檻，不論是否在該國有實體營業點存在，所屬國可針對超過門檻的利潤徵收至少兩成稅款。

而「最低稅率」則是將全球最低企業稅率定為至少15%，無論企業總部設立地點，都必須支付全球最低稅率，其主要目的是為了打擊廠商將公司登記在免稅天堂進行以規避租稅的行為。

經合組織估計，此次財政改革每年可產生高達2000億美元（約新台幣6.56兆元）的額外收入。但川普在1月20日總統就職當天簽署的1份簡短的備忘錄，就毀掉了這一切。

外媒指出，川普認為上述協定允許外國政府對美國廠商利潤課稅，是干預美國的稅收主權。因此，川普明確表示，打算要求各國放棄對其境內運營的跨國公司的稅收主權，否則將面臨經濟封鎖。

但由於美國許多提供數位服務的跨國企業，在國際市場的市占率極高，其利潤受到「全球稅收協定」的影響巨大。因此，在美國正式退出此一協定談判後，此協定已不容易達成公平稅收分配的目的。

此外，跨國協定談判所牽涉的利害關係人相當廣泛，但只要參與實施的國家夠多，即使川普對於向美國企業實施最低企業稅率的國家加徵關稅，美跨國外企也恐面臨外國政府關稅報復的壓力。

專家表示，川普就職第一天就發布備忘錄，澄清「全球稅收協定」在美國不具有任何效力，並退出「全球稅收協定」談判，此舉將無法落實「美國優先」的政策。

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