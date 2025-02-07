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和Honda破局後 外媒爆：Nissan願意找台灣鴻海當新夥伴

2025/02/07 09:43

傳出日產執行長內田誠（左）已告知本田執行長三部敏宏（右），希望終止目前的業務整合談判。（歐新社資料照）傳出日產執行長內田誠（左）已告知本田執行長三部敏宏（右），希望終止目前的業務整合談判。（歐新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車大廠本田（Honda）、日產（Nissan）的併購案傳出破局消息，有2名消息人士指出，在談判破裂後，日產對和新的合作夥伴展開合作，抱持開放態度，其中來自台灣的鴻海被視為潛在選項之一。

《路透》報導，據另外1名知情人士說法，日產執行長內田誠（Makoto Uchida）傳出已在週四（6日）告知本田社長三部敏宏（Toshihiro Mibe），希望終止目前的業務整合談判，原因是本田提議將日產納為子公司。

2名知情人士透露，讓日產目前對於和包括科技公司在內的新夥伴合作，抱持著開放態度，藉此應對電動車、軟體定義車輛，以及快速崛起的中國車企帶來的技術變革中，找到新的發展方向。

報導提到，由於話題敏感，這3名知情人士均要求匿名。

其中1名知情人士稱，日產願意和全球最大的電子代工企業「鴻海」合作。《路透》去年12月報導曾指出，鴻海曾就潛在合作向日產提出建議，但遭到日產拒絕。如今，鴻海正積極拓展電動車代工業務，其電動車部門由日產前高層關潤（Jun Seki）負責，而關潤曾是日產執行長的熱門候選人之一，但最終日產執行長一職由內田誠接任。

日產與本田的發言人對談判進展不予置評，僅重申雙方計劃在2月中旬前確定未來方向。鴻海方面則沒有立即回應置評請求。

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