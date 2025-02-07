黃金連日創新高後扛不住賣壓！「預計目標價」專家全說了

黃金價格週四（6日）下跌1%。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格已連續多日創下歷史新高，不過在非農就業報告公布前夕，美元走強且投資者獲利了結，黃金價格週四（6日）下跌1%，但專家認為黃金仍被當作避風港，預計將達到每盎司2900美元，因市場情緒仍然十分強勁。

現貨黃金下跌0.4%，報每盎司2853.16美元；美國黃金期貨價格下跌0.6%，報每盎司2876.70美元。

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RJO資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）表示：「美元走強、一些獲利了結，以及殖利率自低點小幅上升，這些因素可能共同發生作用，在美國非農就業報告公布前夕，給黃金價格帶來壓力。」

根據《路透社》對經濟學家的調查，非農業就業在去年12月飆升至25.6萬人之後，1月可能再增加17萬人，失業率則預計維持在4.1%不變。

強勁的勞動力市場正在推動經濟成長，並讓聯準會（Fed）在評估川普財政、貿易和移民政策的通膨影響時可以暫停降息。

Allegiance Gold 營運長艾布卡里安（Alex Ebkarian）表示：「除了整體波動性之外，通膨仍在不斷上升，因此黃金被當作避風港。」

「黃金價格預計將達到每盎司2900美元，儘管短期內美元有所走強，但市場情緒仍然十分強勁。」艾布卡里安說。

從技術角度來看，黃金的相對強弱指數（RSI）高於70，顯示黃金處於超買狀態。

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