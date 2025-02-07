晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金連日創新高後扛不住賣壓！「預計目標價」專家全說了

2025/02/07 08:55

黃金價格週四（6日）下跌1%。（法新資料照）黃金價格週四（6日）下跌1%。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格已連續多日創下歷史新高，不過在非農就業報告公布前夕，美元走強且投資者獲利了結，黃金價格週四（6日）下跌1%，但專家認為黃金仍被當作避風港，預計將達到每盎司2900美元，因市場情緒仍然十分強勁。

現貨黃金下跌0.4%，報每盎司2853.16美元；美國黃金期貨價格下跌0.6%，報每盎司2876.70美元。

RJO資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）表示：「美元走強、一些獲利了結，以及殖利率自低點小幅上升，這些因素可能共同發生作用，在美國非農就業報告公布前夕，給黃金價格帶來壓力。」

根據《路透社》對經濟學家的調查，非農業就業在去年12月飆升至25.6萬人之後，1月可能再增加17萬人，失業率則預計維持在4.1%不變。

強勁的勞動力市場正在推動經濟成長，並讓聯準會（Fed）在評估川普財政、貿易和移民政策的通膨影響時可以暫停降息。

Allegiance Gold 營運長艾布卡里安（Alex Ebkarian）表示：「除了整體波動性之外，通膨仍在不斷上升，因此黃金被當作避風港。」

「黃金價格預計將達到每盎司2900美元，儘管短期內美元有所走強，但市場情緒仍然十分強勁。」艾布卡里安說。

從技術角度來看，黃金的相對強弱指數（RSI）高於70，顯示黃金處於超買狀態。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財