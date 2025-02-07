鈷價自高峰腰斬73％ 專家曝「它」是元凶

鈷價持續下跌，近日價格距離2022年4月高峰已下跌73%。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期國際大宗商品市場波動加劇，金屬鈷近日價格創下2010年以來最低水準。《路透》報導，此次鈷價暴跌，來自於中國巨頭洛陽鉬業集團（603993.SS）鈷產能倍增，導致全球市場供需失衡所致。

根據倫敦金屬交易所（LME）鈷價顯示，已從2022年4月每公噸8萬2000美元的高點暴跌至2萬1550美元，為2010年該合約推出以來的最低水準。

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據報導，2024年洛陽鉬業集團的鈷產量增加了1倍以上，向全球市場供應了近6萬噸額外的鈷，但全球市場的需求僅20萬多噸。

洛陽鉬業是世界上最大的鈷生產商，在剛果擁有2座大型銅礦，TFM和KFM礦場都積極提高產量，計畫將鈷產量從2023年的5萬5526噸提升至2024年6萬-7萬噸，但實際上去年產量達到11萬4165噸、令市場震驚，預期今年產量將為10萬至12萬噸。

根據鈷協會的數據，全球98%的鈷產量，都是銅或鎳的副產品。業內人士指出，鈷的命運永遠與銅、鎳緊密相連。這意味著，鈷沒有獨立的價格底線。

分析師指出，儘管鈷價不斷走低，但有鑑於銅價在去年創下了歷史新高，刺激了洛陽鉬業等生產商加快將產品推向市場，這導致該公司在剛果開採更多的銅產量，連帶的副產品鈷的產量也就越多，在市場供需失衡下，導致價格崩跌。

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