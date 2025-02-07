美債有救了？美財長透露：川普關注在降低公債殖利率

美國總統川普（右）和美國財政部長貝森特（左）。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美債殖利率持續攀升，已成為市場關注焦點。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，川普政府無意與聯準會在利率問題上發生衝突，白宮的重點反而是要降低美國公債殖利率，以減輕借貸成本。

貝森特接受福斯財經新聞網（Fox Business）訪問時說：「他（川普）和我關注的是10年期美債，以及其殖利率如何變化」、「他（川普）希望利率下降，但他並沒有要求聯準會降息」。

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儘管聯準會自去年9月以來已將聯邦基金利率下調整整1個百分點，但川普仍持續施壓，要求進一步的寬鬆政策，如上個月在達沃斯世界經濟論壇演講時，川普就表示他將要求利率立即下降。

當債券價格上漲時，殖利率會下降，這意味著川普政府需要提高公債需求，才能實現其殖利率下降目標。截至目前，由於市場擔憂川普的擴張性財政政策，可能推高通膨並加劇美國債務問題，美國10年期公債殖利率在2025年初大幅上升。

不過貝森特認為，美國政府正在打造一個有利於債券交易員的環境。貝森特說：「我們削減支出，縮小政府規模，提高政府運作效率，這將使我們進入一個良性的利率循環，」他指出，這些因素都是近期公債殖利率下降的因素，本週公債殖利率創下2025年來最低點。

貝森特強調，隨著能源價格下降，通膨將會回落，「如果我們能讓汽油價格和取暖油價格降下來，不僅消費者能省錢，他們對未來的信心也會提升，將幫助他們擺脫近年來的高通膨」。

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