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DeepSeek只是小咖？分析師喊輝達續飆近50％

2025/02/07 11:34

中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期爆紅，但分析師仍看好輝達，評級「買入」。（路透資料照）中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期爆紅，但分析師仍看好輝達，評級「買入」。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期爆紅，引發市場高度關注，引發輝達上週股價出現暴跌，不過美國銀行證券分析師Vivek Arya預估到2028年至2029年AI運算力商機達5000億美元（約新台幣16兆元），輝達是主要受益者，維持輝達的買入評級，且有機會從現有水準大漲近50%。

美國財經媒體《Benzinga》報導，Vivek Arya對輝達持買入評級，目標價190美元。

Vivek Arya看好輝達2025及2026年的財報表現，預估資料中心的銷售額可能成長超過60%，接下來關注26日的財報會議，以及3月17日的GTC大會。

Vivek Arya認為，儘管DeepSeek對AI產業進行革命性的優化，但輝達的客戶，包括微軟與Meta至今未調整AI領域的支出，且輝達在軟硬體系統上的統整性，很難被超越。

另外Vivek Arya表示，市場運算需求將成長3至5倍，預估到了2028至2029年，潛在市場規模達到5000億美元（約新台幣16兆元），分別是2024年的5倍、2025年的2.5倍，輝達預計從中受益。

Vivek Arya評估，輝達來自西方的市場需求會不斷成長，消除輝達在中國的阻力，且若美國政府嚴格執行制定的政策，此影響會更明顯。

週四輝達股價收在128.68美元，從Vivek Arya的目標價190美元計算，有機會再漲近50%，儘管輝達曾因DeepSeek橫空出世股價陷入震盪，但華爾街多位專家認為，輝達將因人工智慧技術普及化受惠，得以擴大市場規模。

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