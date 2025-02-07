外企警告中國經濟看不到復甦 貿易緊張局勢加劇悲觀情緒

外國企業接連警告，中國經濟前景仍低迷，幾乎看不到消費需求回升的跡象。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕從食品、日常用品到奢侈品的外國企業接連警告，中國經濟前景仍低迷，幾乎看不到消費需求回升的跡象，在企業試圖應對日益加劇的全球貿易緊張局勢之際，為2025年前景增添黯淡的色彩。

《路透》報導，在過去1年中，中國消費支出疲軟一直是奢侈品、消費品和服裝製造業等產業的主要擔憂，而中國的青年失業、房地產危機也持續延燒。儘管在2024下半年，北京推出多輪刺激措施，以提振房地產業，擺脫長期低迷，但企業高層們認為並沒有出現明顯的復甦。

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丹麥啤酒製造商嘉士伯（Carlsberg）執行長奧魯普–安德森（Jacob Aarup-Andersen）表示，去年公司最大市場的需求仍低迷，導致銷售下降，預計挑戰將持續。奧魯普–安德森提到，中國經濟預計不會出現明顯變化，現在要談復甦還太早。

嘉士伯預估，中國啤酒市場在2024年縮水4-5％，中國餐廳、酒吧和其他場所，以及亞洲其他市場的啤酒銷售都很疲軟。

中國漫長的低迷，在全球企業評估美國總統川普貿易措施的潛在影響時，加劇了企業面臨的挑戰。川普已宣佈對中國進口商品徵10％的關稅，並威脅從3月起對墨西哥、加拿大的進口商品徵25％的關稅，同時也向歐洲發出警告，引發人們對於貿易衝突將加劇通膨，並損害全球經濟的擔憂。

法國葡萄酒、烈酒集團保樂力加（Pernod Ricard）則指出，初期跡象表明，農曆新年期間銷售情況非常疲軟，送禮活動也大幅減少。這家西方第2大烈酒製造商提前公布了半年業績，稱公司在中國的銷售額大幅下降了25％，在美國降7％。

在過去幾天的財報週，從巧克力到牙膏等各種產品的公司高層都對中國的商業前景做出悲觀的預估。

Michael Kors母公司Capri Holdings執行長艾鐸（John Idol）警告，這一會計年度，中國業務將出現「大幅下滑」，尚未看到經濟復甦的跡象；Canada Goose也將單季營收低於預期，歸咎於主要奢侈品市場中國的銷售波動。

牙膏製造商高露潔（Colgate-Palmolive）執行長華勒斯（Noel Wallace）表示，公司預計中國市場在短期到中期內將「舉步維艱」，因為季度銷售未達預期。

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