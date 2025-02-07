黃仁勳真看錯？Google發豪語，5年內實現量子計算突破（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃仁勳看錯了嗎？Google量子部門負責人發豪語，公司的目標是在5年內發佈商業化的量子計算應用，以挑戰輝達「需要等待20年」的預測。

輝達執行長黃仁勳年初時曾表示，「非常實用的」量子計算機，可能還需要幾十年的時間，「如果你說需要15年，那可能有點早了；如果說要30年，那很可能有點晚了。」黃仁勳稱，「如果你說要20年，我想我們很多人都會相信。」

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當時因黃仁勳此翻言論，引發量子股集體量跌，而D-Wave執行長艾倫·巴拉茨（Alan Baratz）更直接駁斥指出，黃仁勳對量子運算的看法「完全錯誤」，並指出，現在已商業化，包括萬事達卡在內的公司和日本的NTT Docomo，目前正在生產中使用我們的量子計算機，以使其業務運營受益。

如今Google也槓上黃仁勳，外媒報導，Google量子AI部門「Quantum AI」實驗室的創始人哈特穆特·乃文（Hartmut Neven）在聲明中寫道，「我們樂觀地認為，5年內我們將能看到只有在量子計算機上才有可能實現的現實世界應用。」

Google所指的「現實世界應用」主要與材料科學相關，例如為電動汽車製造更高級的電池，研發新藥、發現新能源的替代品等。

Google的量子計算科學家在《自然》上發表的1篇論文中表示，他們發現了1

種量子模擬的新方法，這幫助Google在5年內實現量子願景的道路上又邁出了一步。

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