全球車市面臨2大挑戰！VOLVO執行長警告，價格戰將再升級（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕富豪（VOLVO）汽車週四公佈全年營業收入成長12%，營收創歷史新高，但執行長警告，今年車市面臨電動車競爭加劇，和全球關稅2大挑戰，將帶來嚴峻的市場挑戰，在增長放緩下，價格戰將再升級。

CNBC報導，VOLVO表示，2024年營業收入成長12%，達到223億瑞典克朗（約新台幣671億元），創歷史新高。

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然而，去年第4季利潤下滑了28%，主要是受到與瑞典電池開發商 Northvolt和Novo Energy的合資企業相關的17億瑞典克朗（約新台幣51億元）1次性減損的影響，不過，第4季銷售額年增1%，但中國市場銷售額下降6%，美國市場銷售額下降2%。

VOLVO重申2026年的預期，即實現7-8%的核心稅前息前獲利（EBIT）利潤率，但表示2025年將是VOLVO汽車實現長期增長目標的“充滿挑戰和過渡的一年”，預計整個行業的市場增長將放緩，且“折扣將增加”。

VOLVO補充說，這將使公司難以達到2024年的產量和獲利能力。

VOLVO汽車執行長吉姆·羅文（Jim Rowan）在週四接受CNBC採訪時表示，在2025年，我們將會看到動盪加劇。他進一步指出，我們將會看到貿易關稅的動盪，或許還有一些地緣政治的動盪，我們也會看到一些政策改變。我還認為，我們將看到向電動車的轉變速度有所放緩，這對VOLVO汽車來說沒問題，因為我們擁有輕度混合動力技術以及插電式混合動力技術。

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