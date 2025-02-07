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DeepSeek與AI燒錢大戰白熱化！德銀警告：「贏家詛咒」來了

2025/02/07 15:12

DeepSeek與AI燒錢大戰白熱化！德銀表示，科技巨頭們正在陷入兩難的境地，巨額投入的贏家，可能面臨資金枯竭的前景。（路透）DeepSeek與AI燒錢大戰白熱化！德銀表示，科技巨頭們正在陷入兩難的境地，巨額投入的贏家，可能面臨資金枯竭的前景。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著DeepSeek橫空出世，AI資本支出的步伐加快，在這場燒錢大戰中，德銀警告，科技巨頭們正在陷入兩難的境地，輸掉這場競賽的代價或許很大，但贏得它的後果可能更糟，巨額投入的贏家，可能面臨資金枯竭的前景。

外媒報導，德意志銀行全球宏觀研究主管Jim Reid及其團隊發佈報告探討了AI產業的「燒錢」現狀。

報告指出，過去幾週，4大科技公司宣佈的投資承諾顯示，今年的AI資本支出可能成長約50%，達到2950億美元（約新台幣9.68兆元），微軟表示將投入約800億美元（約新台幣2.62兆元），Meta計畫支出650億美元（約新台幣2.13兆元），亞馬遜的支出將超過750億美元（約新台幣2.46兆元），Google也計畫支出約750億美元，遠超市場預期。

在科技巨頭巨額支出，市場開始擔憂，AI領軍企業是否正在經歷類似2000年電信業、2008年金融危機，或是19世紀末鐵路業的「贏家的詛咒」？

例如2000年英國3G頻譜牌照的生死競標。當時，經過150輪競標，5家公司總共支付了225億英鎊（約新台幣9168.75億元），而政府最初的收入預期僅為10至30億英鎊（約新台幣407.5億至1222.5億元）。不難想像，這些高負債的贏家被拖垮了，高額的競標支出導致他們無力建立網路基礎設施。相較之下，日本幾乎免費發放3G牌照，最終在技術上超越了英國。

或許，正如2007年次貸危機初現端倪時，花旗集團執行長Chuck Prince所說的那句著名的話：「當音樂還在響時，你必須站起來跳舞，但當流動性枯竭時，情況會變得複雜。」

德銀指出，截至目前，科技巨頭們的股價上漲仍與支出成長同步。但是，投資人對DeepSeek的亮眼表現，以及科技巨頭今年更多的AI資本支出指引較為擔憂，市場的不安情緒正在加劇。

如Alphabet的股價在財報公佈後下跌了7.5%，因為投資者正在消化其高額的AI資本支出計畫；微軟的股價也在財報發布後則下跌了6.2%。

至於Meta則是1個例外，其股價上漲了1.9%，因為公司展示了AI直接推動廣告收入成長5分之1的成果，並宣稱Meta AI現已成為全球排名第1的AI助理。

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