威力彩頭獎連29摃下期上看10.8億 大樂透連4摃上看2.1億

今晚威力彩頭獎連29摃，下期上看10.8億元。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（6日）威力彩頭獎連29摃，頭獎獎金9.62億元累入下期，台彩預估下期（10日）頭獎金額上看10.8億元，為第5屆以來最高頭獎獎金。大樂透頭獎則連4摃，台彩下期頭獎獎金上看2.1億元。

今晚春節大紅包開出16組、總中獎注數17注，其中有15組1注獨得100萬元，1組由2注均分、各得50萬元；春節小紅包共開出31組、總中獎注數32注，其中30組為1注獨得10萬元，其餘1組由2注均分、各得5萬元。台彩表示，截至本期止，春節大紅包已送出319組、剩餘161組，春節小紅包送出494組、剩餘306組，下期（7日）將繼續加開。

請繼續往下閱讀...

本期威力彩中獎號碼第一區「06、18、21、32、33、37」，第二區「01」。今彩539中獎號碼「03、07、22、29、34」；39樂合彩中獎號碼「03、07、22、29、34」。3星彩中獎號碼「085」；4星彩中獎號碼「0553」。

另，本期大樂透中獎號碼「02、05、18、19、42、45」，特別號「11」；49樂合彩中獎號碼「02、05、18、19、42、45」。春節大紅包中獎號碼「02、04、16、27、28、32、36、38、48」；春節小紅包「07」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法