200萬「蛇」進來！去年11、12月在國3南投服務區加油快找發票

國道3號南投服務區加油站，113年11-12月發票開出200萬元特獎，幸運得主在該站加了500元汽油。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕113年11-12月統一發票已經開獎，財政部昨日公布中獎清冊，其中有張200萬元特獎的發票，在南投市南鄉路的國3南投服務區加油站開出，幸運得主加了500元汽油，南投服務區因有便道，除旅客外，也有在地人會順道來加油，南投人認真找一下發票，幸運者可能就是你。

這個春節南投縣很受到財神爺眷顧，包括草屯、埔里刮刮樂都刮出100萬元，大年初一的今彩539頭獎開出1注，由中寮鄉永安街的大利多彩券行開出。春節前開獎的113年11-12月統一發票，200萬元特獎也有一張開在南投，這張發票是由國3南投服區加油站所開出，幸運得主加了500元的汽油，就中了200萬元。

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不少南投人認為，會在國3南投服務區加油的一定是外地旅客，也有人不一樣的看法，認為該服務區當初為了方便南投、中寮人上下國道，設了中寮便道，每天有不少南投、中寮居民，經由便道上國3，因此有可能是南投人中獎。

南投縣上次開出200萬元特獎，是草屯鎮南開科大附近的7-11開出，幸運得主是在去年3-4月到小7買了83元食品就中獎，時隔8個月財神爺再度眷顧南投縣。

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