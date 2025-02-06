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大量黃金被運至美國 倫敦爆缺金潮、借貸利率飆至2位數

2025/02/06 21:38

大量黃金被運往美國，紐約商品交易所黃金庫存大增。示意圖。（美聯社）大量黃金被運往美國，紐約商品交易所黃金庫存大增。示意圖。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上任後，市場擔心爆發全球貿易戰，推升今年金價已攀升8%以上，交易商也趁關稅前將黃金運至紐約，導致倫敦市場黃金短缺，黃金借貸利率狂飆至10%。

《金融時報》報導，由於交易商試圖避開川普的潛在關稅威脅，大量黃金被空運至美國，導致倫敦市場黃金短缺。自去年11月美國總統大選以來，紐約商品交易所的黃金庫存已增加88%。

據悉，從英國央行金庫提取黃金等待時間拉長，且已經持續幾週了。隨著倫敦的黃金短缺，導致黃金市場供不應求，倫敦短期黃金借貸成本大幅攀升。

世界黃金協會表示，今年週黃金的借貸年利率已上升約 10%，比之前的2%至3%高出許多。世界黃金協會策略師里德（John Reade）表示，美國的黃金儲備比正常情況還多，而倫敦的黃金儲備比正常情況少，造成黃金市場混亂，並增加黃金借貸成本。

里德還強調，川普的政策造成「前所未有」的政治和經濟風險，可能會增強黃金作為避險資產的吸引力，這種不確定性將導致今年黃金價格在某些時候保持較高漲幅。他補充，雖然預計金價將在 2025 年創下更多新高紀錄，但不太可能出現去年大漲 26% 的機會。

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