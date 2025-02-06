國際制裁嚇崩俄羅斯人 購金量比戰前激增6成

俄羅斯人買黃金保值。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，遭到國際制裁，當地民眾為了保護自己的財產，狂買黃金保值，去年購金量達到75.6噸，相當於該國年產量的4分之1。自俄烏戰以來，俄羅斯人購金量激增60%。

《彭博》報導，根據世界黃金協會最新發布的數據，2024 年俄羅斯人購買 75.6 公噸的金條、金幣和珠寶，排名全球第五，購金量比前一年增加 6％。若自普廷三年前入侵進入烏克蘭以來，俄羅斯人的購金量爆增 60％ 以上。

請繼續往下閱讀...

報導指出，俄羅斯是世界第二大黃金生產國，每年開採超過300噸黃金。自從俄烏衝突爆發以來，俄羅斯黃金在西方遭到排斥，流向倫敦和紐約等交易中心的黃金幾乎停止。

俄烏戰爆發後，俄羅斯民眾開始尋找其他方式來保護自己的財產，而不是傳統的美元或歐元投資，黃金需求開始上升。特別是去年西方制裁加劇跨境支付困難，導致一些外匯短缺，盧布也跌至歷史低點，增添購金需求。

另外，黃金也是對抗通膨的方式之一，俄羅斯物價狂飆，去年通膨率達9.5%，高於央行預期，預計今年1月經濟情勢仍無法緩解。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法