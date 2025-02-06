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momo推出首波ESG行動計畫 「減碳儀表板」助減碳

2025/02/06 20:06

momo正式推出「減碳儀表板」。（業者提供）momo正式推出「減碳儀表板」。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商富邦媒（8454）揭示2025年首波ESG行動計畫，正式推出「減碳儀表板」，透過「跨倉集中到貨」與「多元門市取貨」等綠色物流服務，會員可即時查閱累積的減碳數據。

momo在2023年就動「綠活會員」計畫，獲得消費者熱烈響應。會員數從 2023 年底的 32.2 萬人，至 2024 年底攀升至 66.9 萬人，年增 107%，顯示 ESG 理念正逐步扎根消費市場。這項計畫的核心目標在於凝聚關注永續議題的消費者，擴大環保影響力，加速綠色消費模式的普及。

momo說明，減碳儀表板透過「量化」與「可視化」減碳成果，呈現會員的環保貢獻，讓 ESG 消費行動更具體。例如：當會員選擇跨倉集中到貨，每次等同於減少 2.5 支塑膠吸管的使用量，也可以選擇多元們是取貨、而非宅配到府，相當於每次減少2.6支塑膠吸管；累積 3 次等於減少 1 支免洗筷的使用量。

此外，momo善用AI建置「最適包裝建議」透過 3D 模型演算法，在倉庫理貨時自動建議最適合的包材與箱型，確保每筆集中到貨訂單的商品都能以最佳方式裝箱，提升包裝效率、減少緩衝材使用。

同時，momo透過「最佳配送路徑模擬」，幫助物流士規劃最適配送路徑，利用訂單熱點分析，致力縮短物流最後一哩路，有效降低碳排放並提升整體配送效率。

momo表示，數據顯示，許多會員主動選擇循環包裝與跨倉集中到貨，不僅展現對 ESG 議題的關注，也積極參與實際的減碳行動。為強化綠色消費體驗，綠活會員可在會員中心直接查看減碳儀表板，即時掌握自身的環保貢獻數據。

momo 綠活會員計畫成功提升消費者對永續行動的參與度，透過精準遞送循環包裝給具備永續意識的客群，2024 年momo 循環袋回收率提升至21.4%。

此外，透過「跨倉集中到貨」機制，紙箱使用量顯著下降，預估每月減少6萬個紙箱，整體減碳效益達5.6公噸 CO2e，相當於5491棵樹一年的碳匯量，展現 momo 在綠色物流上的積極成果。

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