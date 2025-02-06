透過IG銷售非法境外保單 金管會示警：4招助判別

金管會提醒民眾，為確保自身權益，切勿購買未經主管機關核准的非法境外保單。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會提醒民眾，為確保自身權益，切勿購買未經主管機關核准的非法境外保單。除了檢視簽發保單的保險公司是否為在台合法設立的保險公司，金管會也建議民眾，可透過4點判別是否為合法境外保單。

金管會接獲檢舉，有不肖人士透過Instagram向他人招攬非法境外保單。根據金管會過往接獲案例，大部分境外保單以美元、投資型保單為主，也有分紅保單。因部分檢舉案檢附事證明確，金管會曾移送檢調處理。

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金管會表示，常見的銷售境外保險商品態樣，通常會假借資產管理公司或財務顧問等公司名義，透過社群平台，推介招攬未經主管機關核准的境外保險商品，且以保費較國內保單低、可長期投資，獲利良好等話術。

金管會強調，這些境外保險商品是由未經金管會許可設立的國外保險公司所簽發，也有可能是偽造的國外保險公司保單；金管會提醒民眾切勿購買，以確保自身權益，並建議可從下列表徵簡單判斷是否為境外保單：

1、保險公司名稱通常以英文列示。

2、保單文件通常以英文記載。

3、保險費通常需以美元（或外幣）繳交。

4、保單未有在我國合法經營的保險公司備查文號或經金管會核准銷售的文號。

首先，檢視簽發保單的保險公司是否為在台灣依保險法規定合法設立的保險公司，民眾可至金管會網站查詢，或比對產險公會、壽險公會會員名單

蔡火炎表示，簽發境外保單的公司都未經金管會許可設立，所發行的境外保單也未經金管會審查通過，若消費者購買境外保單，可能面臨保險爭議處理困難、資訊不對稱、法律保護不足及被詐騙風險。

此外，境外保單不被台灣法律承認，因此消費者所支付保費無法作為所得稅列舉扣除額，且境外保單的死亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法有關死亡給付不得作為被保險人遺產規定。

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