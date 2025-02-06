每年只須工作4個月！這職業日薪「最高近9萬」 卻人力短缺

中國冰雕師日薪優渥。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國哈爾濱每年創新的冰雕為冰雪季帶來許多遊客，成為主要經濟來源之一，幕後功臣「冰雕師」的高薪更成為網路話題，關鍵字登上微博熱搜。據了解，冰雕師日薪最高達人民幣1到2萬元（約新台幣4.47萬到8.94萬元），儘管薪資優渥，仍然面臨人力短缺困境。

中國《封面新聞》報導，冰雕師的工作被稱作是「天做一半，人做一半」，雖然冰雕師能將巨大冰塊製作成自己想要的形狀，但當他們放下手邊工具後，太陽和風依舊在塑造冰雕，變得更加晶瑩剔透。

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一位哈爾濱的冰雕師陳榮欣，從14歲開始入行，至今已經有17年的經驗，他表示，冰雕就是一門先做加法、再做減法的藝術。

冰雕業的薪水隨著市場需求水漲船高，陳榮欣回憶起剛入行時，一天的薪水只拿到人民幣1至2百元（約新台幣447至894元），後來手藝逐漸成熟，會根據技術的進步調薪，如果參與冰雕的拍攝，1天的收入甚至可以達到人民幣1到2萬元。

陳榮欣認為，冰雕師薪資誘人主要是從業者稀少，造成人力缺乏的關鍵，源自於工作環境艱苦和高風險，且每年只有4個月的冰雪季節，對於需要投入以「年」為單位的時間成本，投資報酬率並不高。

冰雕師的學習過程相當漫長，通常以「年」為單位，就算已在學校學習3到4年，畢業後還是要有大量的實作經驗，才能獨立完成高品質的作品；也要在零下15度的冷庫內雕刻，如果不小心可能會凍傷，還要長期面臨劇烈的溫差變化。

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