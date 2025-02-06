遠東化纖總廠10年4重大職災 遭罰43次、罰鍰881萬

勞動部職安署統計，遠東新化纖總廠過去10年來，已發失4起重大職災死亡案件。（勞動部提供）

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〔記者李靚慧／台北報導〕遠東新世紀化學纖維總廠發生火災爆炸案，勞動部職安署檢視過去資料，不包含本次案件，自2015年以來，10年間已發生4次致死重大職災，職安署共進行149場次的勞動檢查，有43場次遭罰，罰鍰金額達881萬元。

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本次火災爆炸發生後，勞動部職安署初步調查，初判為熱煤油洩漏後引起火災爆炸，造成2名本國籍勞工死亡，19人受傷（本國籍7人、外國籍12人），21名罹災勞工均有投保勞工保險及職業災害保險。

除了今日造成21人死傷，該廠遭爆過去6年已發生5次火災，勞動部職安署指出，該廠區屬於高風險場域，平日就會定期勞檢，並鎖定違規項目例行檢查，根據過去10年的勞檢資訊，該廠共進行過149場次的勞動檢查，結果共有43場次遭處罰鍰，罰鍰金額達881萬元。

根據勞動部統計資料顯示，遠東新世紀自2015年以來，不包括今（6）日事故，10年間已發生４起重大職業災害案件，分別為2015年6月12日化學纖維總廠1人被夾、被捲致死；2016年7月29日承攬商五福企業社1人遭撞身故；2017年2月24日化學纖維總廠1人墜落身亡；2020年4月2日化學纖維總廠1人因物體飛落身故，４案均立即停工，並處以最高30萬元罰鍰。

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