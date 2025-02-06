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漁電共生新制引發反彈 經濟部:雙軌是增加選項無強制

2025/02/06 18:42

漁電共生新制引起反彈。（記者林菁樺攝）漁電共生新制引起反彈。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部、農業部4日辦理「漁電共生新制政策推動說明會」，但媒體報導漁電共生新制可能造成後續申設困難遭光電業者反彈。經濟部今說明，新制提供多一個選項，為降低漁電共生土地整合過程可能引發的爭議，經濟部已與農業部研商並達成共識，新制主要讓電業、養殖更能各司其專業性，由漁民參與光電業者案場規劃建立雙方共識，後續養殖團體提供養殖專業輔導，落實「養殖為本、綠能加值」原則。

經濟部指出，「漁電共生新制政策推動說明會」邀集各縣市政府、光電公團體、養殖團體及台電公司，主要說明將與養殖團體聯袂合作，降低外界關注在推動過程中可能面臨的土地整合及養殖成效等疑慮，新制強調漁民自主參與，納入養殖團體以協助養殖漁民與光電業者建立溝通共識，媒合土地整合、提供後端養殖管理服務。

而養殖不佳由養殖團體給予專業養殖建議、輔導養殖，若無人養殖由養殖團體媒合在地漁民、漁青進行養殖行為，借助養協的輔導力量作為農漁村的發展利器，提供場域發展建置更有利的參考指引。

經濟部說明，針對漁電共生推動未來採新舊制併行，業者依照案場特性選擇機制，新制是鼓勵性質而非強制性，並不會影響目前已送審及已整合完成規劃的案件審查，不會有審查僅依新制的問題。

另外，中央、地方政府目前已有建立跨部會與地方光電進度控管會議，都有和地方政府取得共識，強調新舊制併行，可以讓業者就其案場特性自行選擇。另就光電業者擔憂養殖團體資格一事，農業部與經濟部將於近期整理相關名單供外界參考，以利政策推動。

經濟部表示，漁電共生新舊機制皆為落實養殖為本、綠能加值原則，新制強調在地參與建立共識，後續養殖成果若不佳納入養殖團體協助專業輔導，使電業與養殖更可各司其職，更可降低電業所承擔風險，使綠能與養殖共存共榮。

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