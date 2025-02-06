晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

內政部推「老屋延壽」 補助4至6層樓老屋室內外整建維護經費

2025/02/06 18:35

全國屋齡30年以上的老屋已達500萬戶，超過住宅存量5成。（記者徐義平攝）全國屋齡30年以上的老屋已達500萬戶，超過住宅存量5成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國屋齡30年以上的老屋已達500萬戶，超過住宅存量5成，也就是每兩戶住宅就有1戶是老屋，因此，內政部推出今年度的重點政策「老屋延壽計畫」草案，研擬針對30年以上、4至6層的集合住宅進行安全初評，並針對管線更新、建物立面修繕、屋頂防水，以及新增無障礙設備等改善措施給予經費補助，已延長老宅使用年限。

內政部部長劉世芳指出，高齡老屋已成重要社會課題，特別是全國有22%住宅為4、5層的老舊公寓，另外還有早期6層樓但無電梯規劃的華廈，要在短期內全面更新重建緩不濟急。

因此，去（113）12月舉辦「老宅延壽研討會」，邀請產官學界共同針對高齡老宅常出現的問題，包括既有無障礙環境空間與設施不足、公共空間及管線安全、防水修繕及建物外觀等進行討論，進而由國土管理署針對高齡建物的結構安全，提出「老宅延壽」機能復新方案，並於規劃過程將「2050淨零碳排」趨勢納入整體考量。

主要針對老屋的是內外空間進行整建維護，包括管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等改善措施，透過適當的整建維護來延長老屋使用年限，並讓高齡長者可以在宅安心養老，避免再換屋造成困擾，也符合永續循環淨零。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財