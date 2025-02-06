內政部推「老屋延壽」 補助4至6層樓老屋室內外整建維護經費

全國屋齡30年以上的老屋已達500萬戶，超過住宅存量5成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國屋齡30年以上的老屋已達500萬戶，超過住宅存量5成，也就是每兩戶住宅就有1戶是老屋，因此，內政部推出今年度的重點政策「老屋延壽計畫」草案，研擬針對30年以上、4至6層的集合住宅進行安全初評，並針對管線更新、建物立面修繕、屋頂防水，以及新增無障礙設備等改善措施給予經費補助，已延長老宅使用年限。

內政部部長劉世芳指出，高齡老屋已成重要社會課題，特別是全國有22%住宅為4、5層的老舊公寓，另外還有早期6層樓但無電梯規劃的華廈，要在短期內全面更新重建緩不濟急。

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因此，去（113）12月舉辦「老宅延壽研討會」，邀請產官學界共同針對高齡老宅常出現的問題，包括既有無障礙環境空間與設施不足、公共空間及管線安全、防水修繕及建物外觀等進行討論，進而由國土管理署針對高齡建物的結構安全，提出「老宅延壽」機能復新方案，並於規劃過程將「2050淨零碳排」趨勢納入整體考量。

主要針對老屋的是內外空間進行整建維護，包括管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等改善措施，透過適當的整建維護來延長老屋使用年限，並讓高齡長者可以在宅安心養老，避免再換屋造成困擾，也符合永續循環淨零。

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