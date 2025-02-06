台南去年11月住宅價格指數公布 南區等3區漲幅最高

台南市地政局公布南市113年11月住宅價格指數。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市地政局今天公布南市113年11月住宅價格指數，微幅上升0.09%，相較去年同期則上漲7.85%。若與去年同期比較，漲幅最高的前3個行政區依次為南區（10.16%）、新市區（10.14%）以及中西區（9.88%）。

南市地政局表示，以住宅型態而言，與前期（去年10月）相較，透天住宅價格指數漲幅高於大廈住宅價格指數。本期（去年11月）全市交易量較前期減少16.59%，各區交易量各有增減，以安南區增幅148.31%最顯著。

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地政局表示，交易量方面，全市去年11月建物移轉棟數共計1906棟，較前期減少16.59%，整體買賣棟數與去年同期相較大幅衰退40.4%，顯示不動產市場隨著央行發布第7波選擇性信用管制，緊縮不動產貸款資金，近期交易量已大幅減少。

進一步觀察各行政區的住宅價格指數表現，多數行政區較前期及去年同期均呈現微幅上漲。其中中西區較前期微幅上漲0.33%，漲幅最高；其次為新營區和仁德區，分別較前期微幅上漲0.26%和0.23%。

若與去年同期比較，漲幅最高的前3個行政區依次為南區（10.16%）、新市區（10.14%）以及中西區（9.88%），然而，隨著第7波信用管制對於房價逐漸發酵，房市開始回歸剛性需求，市場價格漲勢放緩並呈現回穩狀態。此外，歸仁區、安平區以及東區等行政區價格指數出現下跌，本期指數分別微幅下跌0.3%、0.04%以及0.02%。

地政局表示，各行政區交易量表現，交易量前3名分別為安南區（293棟）、東區（274棟）以及北區（226棟）。與去年同期相比，北區和東區增幅最為顯著，本期交易量分別增加88.33%、66.06%，主要是因為區內新建案完工後，第一次移轉登記的案量較去年同期有所增加。安平區的交易量也增加逾四成五，本期移轉棟數為126棟。相比之下，永康區的交易量大幅減少84.74%，歸仁區則減少逾60.1%。後續各行政區的交易量是否持續受到央行限貸令的影響仍有待觀察。

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