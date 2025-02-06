晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台南去年11月住宅價格指數公布 南區等3區漲幅最高

2025/02/06 18:31

台南市地政局公布南市113年11月住宅價格指數。（記者蔡文居攝）台南市地政局公布南市113年11月住宅價格指數。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市地政局今天公布南市113年11月住宅價格指數，微幅上升0.09%，相較去年同期則上漲7.85%。若與去年同期比較，漲幅最高的前3個行政區依次為南區（10.16%）、新市區（10.14%）以及中西區（9.88%）。

南市地政局表示，以住宅型態而言，與前期（去年10月）相較，透天住宅價格指數漲幅高於大廈住宅價格指數。本期（去年11月）全市交易量較前期減少16.59%，各區交易量各有增減，以安南區增幅148.31%最顯著。

地政局表示，交易量方面，全市去年11月建物移轉棟數共計1906棟，較前期減少16.59%，整體買賣棟數與去年同期相較大幅衰退40.4%，顯示不動產市場隨著央行發布第7波選擇性信用管制，緊縮不動產貸款資金，近期交易量已大幅減少。

進一步觀察各行政區的住宅價格指數表現，多數行政區較前期及去年同期均呈現微幅上漲。其中中西區較前期微幅上漲0.33%，漲幅最高；其次為新營區和仁德區，分別較前期微幅上漲0.26%和0.23%。

若與去年同期比較，漲幅最高的前3個行政區依次為南區（10.16%）、新市區（10.14%）以及中西區（9.88%），然而，隨著第7波信用管制對於房價逐漸發酵，房市開始回歸剛性需求，市場價格漲勢放緩並呈現回穩狀態。此外，歸仁區、安平區以及東區等行政區價格指數出現下跌，本期指數分別微幅下跌0.3%、0.04%以及0.02%。

地政局表示，各行政區交易量表現，交易量前3名分別為安南區（293棟）、東區（274棟）以及北區（226棟）。與去年同期相比，北區和東區增幅最為顯著，本期交易量分別增加88.33%、66.06%，主要是因為區內新建案完工後，第一次移轉登記的案量較去年同期有所增加。安平區的交易量也增加逾四成五，本期移轉棟數為126棟。相比之下，永康區的交易量大幅減少84.74%，歸仁區則減少逾60.1%。後續各行政區的交易量是否持續受到央行限貸令的影響仍有待觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財